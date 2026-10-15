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Scholes'tan MANU'ya eleştiri: "Bu stoperlerle olmaz"

Manchester United'ın efsane isimlerinden Paul Scholes, kulübe transfer eleştirisinde bulundu ve, "Manchester United, bu stoperlerle asla Premier Lig'i kazanamaz." diye konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Ekim 2026 19:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Scholes'tan MANU'ya eleştiri: 'Bu stoperlerle olmaz'
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Manchester United'ın efsane futbolcularından Paul Scholes, kulübe transfer eleştirisinde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Scholes, "Transferler hakkında konuşuyoruz, değil mi? Amaç takımı güçlendirmek ancak transfer ettikleri oyuncuların takımı gerçekten güçlendirdiğinden emin değilim." diye konuştu.

Sözlerine devam eden İngiliz eski futbolcu, "Aslında forvetler konusunda iyi iş çıkardıklarını düşünüyorum ama stoperlerine bir bakın. Bu, yıllardır ihmal edilen bir alan. İki ya da üç yıldır aynı stoperlerle oynuyoruz ve onlarla başarılı olamayacağımızı biliyoruz. Onlarla asla Premier Lig'i kazanamayız." dedi.

Manchester United'ın stoper problemine Tottenham maçı üzerinden örnek veren Scholes, "Lisandro Martinez'in iyi bir futbolcu olduğunu biliyoruz ama rakipler resmen onu ezip geçtiler! Bu fiziksel bir mesele. Martinez'in o golü atmalarına izin verme şekli suç niteliğinde, akılalmaz bir şey!" sözlerini sarf etti.

Scholes, "Manchester United'ın savunmada yeni bir dörtlüye ihtiyacı var." diye konuştu.

 

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