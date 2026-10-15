Trabzonspor'da sakatlık: Paul Onuachu!

UEFA Konferans Ligi'nde KuPS ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor'da bir sakatlık yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trabzonspor, KuPS deplasmanında 3. dakikada Paul Onuachu ile 1-0 öne geçti. Onuachu, golden sonra sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Sakatlanan Onuachu yerine 10. dakikada Franculino Dju oyuna dahil oldu.
Sakatlanan Onuachu yerine 10. dakikada Franculino Dju oyuna dahil oldu.
⚽️Trabzonspor, Paul Onuachu ile öne geçti. https://t.co/t5PaqvQpEk
— Sporx (@sporx) October 15, 2026