UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta tamamlandı

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftası, 8 maçla sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının ilk haftasında TSİ 22.00'de ve TSİ 19.45'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.
Kauno Zalgiris'i 4-0 yenen Brighton, ilk haftayı averajla zirvede bitirdi. Ligdeki tek Türk temsilcisi Trabzonspor ise ilk hafta sonunda üçüncü sırayı aldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Atalanta (İtalya)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-1
Freiburg (Almanya)-Jablonec (Çekya): 3-2
Kopenhag (Danimarka)-Braga (Portekiz): 3-0
Brighton (İngiltere)-Kauno Zalgiris (Litvanya): 4-0
Twente (Hollanda)-Thun (İsviçre): 1-0
Sint-Truidense (Belçika)-Iberia (Gürcistan): 2-0
Brann (Norveç)-Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-1
Hearts (İskoçya)-Nordsjaelland (Danimarka): 1-1
Gent (Belçika)-Aarhus (Danimarka): 1-0
Panathinaikos (Yunanistan)-Borac (Bosna Hersek): 2-1
Lugano (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan): 3-2
KuPS Kuopio (Finlandiya)-Trabzonspor: 2-4
Universitatea Craiova (Romanya)-Getafe (İspanya): 1-1
Riga (Letonya)-Kairat (Kazakistan): 1-1
Hajduk Split (Hırvatistan)-Ajax (Hollanda): 2-1
CSKA Sofya (Bulgaristan)-Monaco (Fransa): 1-2
Mjallby (İsveç)-Inter Escaldes (Andorra): 2-0
Egnatia (Arnavutluk)-Midtjylland (Danimarka): 1-1
Kauno Zalgiris'i 4-0 yenen Brighton, ilk haftayı averajla zirvede bitirdi. Ligdeki tek Türk temsilcisi Trabzonspor ise ilk hafta sonunda üçüncü sırayı aldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Atalanta (İtalya)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-1
Freiburg (Almanya)-Jablonec (Çekya): 3-2
Kopenhag (Danimarka)-Braga (Portekiz): 3-0
Brighton (İngiltere)-Kauno Zalgiris (Litvanya): 4-0
Twente (Hollanda)-Thun (İsviçre): 1-0
Sint-Truidense (Belçika)-Iberia (Gürcistan): 2-0
Brann (Norveç)-Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-1
Hearts (İskoçya)-Nordsjaelland (Danimarka): 1-1
Gent (Belçika)-Aarhus (Danimarka): 1-0
Panathinaikos (Yunanistan)-Borac (Bosna Hersek): 2-1
Lugano (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan): 3-2
KuPS Kuopio (Finlandiya)-Trabzonspor: 2-4
Universitatea Craiova (Romanya)-Getafe (İspanya): 1-1
Riga (Letonya)-Kairat (Kazakistan): 1-1
Hajduk Split (Hırvatistan)-Ajax (Hollanda): 2-1
CSKA Sofya (Bulgaristan)-Monaco (Fransa): 1-2
Mjallby (İsveç)-Inter Escaldes (Andorra): 2-0
Egnatia (Arnavutluk)-Midtjylland (Danimarka): 1-1