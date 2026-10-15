Sarıyer'de teknik direktörlüğe Umut Eskiköy getirildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer'de teknik direktörlük görevine Umut Eskiköy getirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamada, son olarak Orfa Yapı Pendikspor'da görev yapan 40 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Sarıyer, bu sezon 1. Lig'de oynadığı 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.
Son maçında ağırladığı Bodrum FK'ye 4-1 yenilen Sarıyer'de teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile yollar ayrılmıştı.
Sarıyer, bu sezon 1. Lig'de oynadığı 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.
Son maçında ağırladığı Bodrum FK'ye 4-1 yenilen Sarıyer'de teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile yollar ayrılmıştı.