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Franculino Dju'dan Trabzonspor'da duble! Tarihe geçti

Trabzonspor'un KuPS Kuopio'yu 4-2 yendiği maçta 2 gol atan Franculino Dju, bordo-mavili kulübün Avrupa kupaları deplasmanlarında duble yapan üçüncü yabancı oyuncusu oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 15 Ekim 2026 22:22
Haber: Sporx.com
Franculino Dju'dan Trabzonspor'da duble! Tarihe geçti
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup etti. Bordo-mavililerde Paul Onuachu'nun sakatlanmasının ardından 10. dakikada oyuna giren Franculino Dju, attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynadı. Gineli futbolcu, performansıyla Trabzonspor tarihine de geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "3 PUAN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Franculino Dju, takım olarak iyi bir performans sergilediklerini belirtti.

Dju, "Bugün ben harika bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. 3 puan çok önemliydi bizim için, çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR TARİHİNE GEÇTİ

KuPS Kuopio karşısında iki gol kaydeden Franculino Dju, Trabzonspor tarihinde deplasmanda oynanan bir Avrupa kupası maçında iki veya daha fazla gol atan üçüncü yabancı oyuncu oldu.

Bordo-mavili takımda daha önce Caleb Ekuban, Ağustos 2019'da AEK deplasmanında, Pedro Henrique ise Temmuz 2013'te Derry City karşısında aynı başarıyı göstermişti.

Franculino Dju, KuPS Kuopio karşısında attığı iki golle bu listeye adını yazdırırken Trabzonspor'un Avrupa'daki deplasman galibiyetine de katkı sağladı.

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