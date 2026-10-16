Beşiktaş, EuroLeague'in 6. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, S Sport'tan canlı yayımlanacak.
İKİ TAKIMIN DA 2 GALİBİYETİ VAR
EuroLeague'de geride kalan 5 haftada Beşiktaş ve Bayern Münih, 2'şer galibiyet ve 3'er mağlubiyet yaşadı.
Siyah-beyazlılar, son karşılaşmasında Hapoel IBI'ye 100-82 mağlup oldu.
Bayern Münih ise İstanbul'da oynadığı mücadelede Anadolu Efes'i 101-93 yenmeyi başardı.
BEŞİKTAŞ 12. SIRADA
Alınan sonuçların ardından Beşiktaş, EuroLeague'de 12. sırada yer aldı.
Almanya temsilcisi Bayern Münih ise 14. basamakta bulunuyor.
Siyah-beyazlılar, Bayern Münih karşısında galibiyet elde ederek ligdeki derecesini 3 galibiyet ve 3 mağlubiyete getirmeyi amaçlıyor.
İKİ TAKIMIN DA 2 GALİBİYETİ VAR
EuroLeague'de geride kalan 5 haftada Beşiktaş ve Bayern Münih, 2'şer galibiyet ve 3'er mağlubiyet yaşadı.
Siyah-beyazlılar, son karşılaşmasında Hapoel IBI'ye 100-82 mağlup oldu.
Bayern Münih ise İstanbul'da oynadığı mücadelede Anadolu Efes'i 101-93 yenmeyi başardı.
BEŞİKTAŞ 12. SIRADA
Alınan sonuçların ardından Beşiktaş, EuroLeague'de 12. sırada yer aldı.
Almanya temsilcisi Bayern Münih ise 14. basamakta bulunuyor.
Siyah-beyazlılar, Bayern Münih karşısında galibiyet elde ederek ligdeki derecesini 3 galibiyet ve 3 mağlubiyete getirmeyi amaçlıyor.