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Beşiktaş, EuroLeague'de Bayern Münih'i ağırlayacak!

Beşiktaş, EuroLeague'in 6. haftasında Bayern Münih'i konuk edecek. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak organizasyondaki 3. galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Ekim 2026 01:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, EuroLeague'de Bayern Münih'i ağırlayacak!
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Beşiktaş, EuroLeague'in 6. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, S Sport'tan canlı yayımlanacak.

İKİ TAKIMIN DA 2 GALİBİYETİ VAR

EuroLeague'de geride kalan 5 haftada Beşiktaş ve Bayern Münih, 2'şer galibiyet ve 3'er mağlubiyet yaşadı.

Siyah-beyazlılar, son karşılaşmasında Hapoel IBI'ye 100-82 mağlup oldu.

Bayern Münih ise İstanbul'da oynadığı mücadelede Anadolu Efes'i 101-93 yenmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ 12. SIRADA

Alınan sonuçların ardından Beşiktaş, EuroLeague'de 12. sırada yer aldı.

Almanya temsilcisi Bayern Münih ise 14. basamakta bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, Bayern Münih karşısında galibiyet elde ederek ligdeki derecesini 3 galibiyet ve 3 mağlubiyete getirmeyi amaçlıyor.

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