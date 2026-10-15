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Curry'den LeBron'un tercihine saygı: "İstediği yeri bulduğu için mutluyum"

Stephen Curry, LeBron James'in Golden State Warriors yerine Philadelphia 76ers'ı seçmesine saygı duyduğunu belirterek eski rakibi ve milli takımdan arkadaşının kararını desteklediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Ekim 2026 16:01 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026 16:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Curry'den LeBron'un tercihine saygı: 'İstediği yeri bulduğu için mutluyum'
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Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, SiriusXM NBA Radio'da LeBron James'in serbest oyuncu dönemindeki tercihini değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla James ile Golden State'te bir araya gelme konusunda görüşüp görüşmediği sorulan Curry, temasların ciddi bir aşamaya geldiğine ilişkin net bir işaret olmadığını belirtti:

"Bir görüşme olduğunu düşünüyordum. Eğer ciddi bir ilerleme olsaydı LeBron'un bulunduğu konum nedeniyle bu zaten bilinirdi.

Onun telefonu açıp 'Orada neler oluyor?' demesi ya da benim arayıp 'Aklında ne var?' diye sormam, gideceği takımı seçen böyle bir oyuncu için sizi seçeneklerin arasına sokar.

Ama bildiğiniz gibi o, süreci acele etmeden ve sabırlı davranarak yürüttü. Sonra da Philadelphia sürprizi geldi. Kendi yolculuğunu kendi istediği şekilde sürdürecekti."

Los Angeles Lakers'tan sınırsız serbest oyuncu olarak ayrılan 41 yaşındaki James için Warriors, öne çıkan olası adreslerden biri olarak görülüyordu.

Curry ile aynı takımda oynayarak kariyerlerinin beşinci şampiyonluğunu kovalama ihtimali ve Los Angeles'taki ailesine görece yakın kalabilecek olması, Golden State seçeneğini cazip kılan unsurlar arasındaydı.

Ancak James, Philadelphia 76ers ile iki yıllık sözleşme imzalayarak Doğu Konferansı'na dönmeyi tercih etti.

Curry, birlikte oynama ihtimali gerçekleşmese de James'in kararını desteklediğini vurguladı:

"Bunu yapma hakkını kazandı. Bir arkadaşı, Olimpiyatlar'daki takım arkadaşı olarak olmak istediği bir yer bulduğu için onun adına mutluyum.

Zaten olması gereken de bu."

NBA Finalleri'nde dört yıl üst üste rakip olan Curry ve James, daha sonra Paris Olimpiyatları'nda ABD Milli Takımı ile birlikte altın madalya kazanmıştı.

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