EuroLeague'den 10 yıllık dev plan: Kulüplere 3,4 milyar Euro

Avrupa basketbolunda ekonomik yapıyı güçlendirmeyi hedefleyen EuroLeague, 10 yıllık iş planının temel başlıklarını kamuoyuyla paylaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 6 Ekim'de İtalya'nın Como Gölü bölgesinde gerçekleştirilen Euroleague Commercial Assets (ECA) toplantısında 13 hissedar kulübün tamamının onayladığı plan; ticari gelirlerin artırılması, organizasyonun genişletilmesi ve kulüplerin mali açıdan sürdürülebilir hale gelmesi üzerine kuruldu.
KULÜPLERE 3,4 MİLYAR EUROLUK KAYNAK
EuroLeague'in projeksiyonuna göre, 10 yıllık dönemde katılımcı takımlara toplam 3,4 milyar euro aktarılması hedefleniyor.
Bu tutarın 2,2 milyar eurosunun organizasyonun gelirlerinden, kalan 1,2 milyar eurosunun ise yeni katılımlarla bağlantılı franchise bedellerinden sağlanması öngörülüyor.
Yönetim, planın 10'uncu yılında yıllık ticari gelirleri 648 milyon euroya çıkarmayı amaçlıyor. Açıklamada, önceki 10 yıllık dönemde ticari gelirlerin beş katına ulaştığı da belirtildi.
GENİŞLEME İÇİN İKİ AYRI DÖNEM
Organizasyonun büyüme stratejisinde yeni kulüplerin katılımı önemli bir gelir kalemi olarak değerlendiriliyor.
EuroLeague, toplam değeri 1,2 milyar euroyu bulan 15 bağlayıcı teklif bulunduğunu duyurdu. İş planında, 2027 ve 2031 yıllarında iki olası genişleme dönemi öngörülüyor.
Bu süreçlerden elde edilmesi beklenen franchise bedellerinin, kulüplere ticari gelirlerden yapılacak dağıtımlara ek kaynak oluşturması planlanıyor.
TOPLAM DEĞER HEDEFİ 13 MİLYAR EURONUN ÜZERİNDE
Açıklanan mevcut tahminlere göre lisanslı kulüplerin toplam değeri 1,8 milyar euro, ligin değeri ise 1,4 milyar euro seviyesinde bulunuyor.
Franchise modeline geçişin, 2026-27 sezonundan itibaren hem kulüplerin hem de organizasyonun değerinde yüzde 25 artış sağlaması bekleniyor.
10 yıllık dönemin sonunda mevcut lisanslı kulüplerin toplam değerinin üç katına çıkarak 5,4 milyar euroya, ligin değerinin ise 5,7 katına ulaşarak 7,98 milyar euroya yükselmesi hedefleniyor. Böylece iki kalemin toplamının 13 milyar euroyu aşacağı öngörülüyor.
ÖNCELİK MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
EuroLeague'in değerlendirmesine göre lisanslı kulüplerin yaklaşık yüzde 40'ı bugün mali açıdan sürdürülebilir bir yapıya sahip. Planın ilk aşaması tamamlandığında tüm lisanslı kulüplerin bu seviyeye ulaşması amaçlanıyor.
Euroleague Basketball Mali İşler Direktörü Xavi Puyada, sürdürülebilirliğin kulüplerin ortak önceliği olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Son yıllarda mali açıdan sürdürülebilir bir işleyişe ulaşan lisanslı kulüplerimizin sayısı arttı. Şu anda kulüplerin yüzde 40'ı bu konumda. Tüm kulüpler tam sürdürülebilirliği temel öncelik olarak görüyor ve 10 yıllık iş planı bunu merkezine yerleştiriyor."
Bu hedef doğrultusunda Finansal Fair Play düzenlemelerinin de güçlendirilmesi planlanıyor.
DİJİTAL YATIRIMLAR VE SALONLAR İÇİN YENİ YAPI
Büyüme programında teknoloji, dijitalleşme ve salon yatırımları da öne çıkıyor.
Avrupa basketbolunun dijital merkezi olarak tasarlanan Euroleague Basketball+ girişiminin yanı sıra, yeni kurulan VenueCO üzerinden salon projelerine finansman ve uzmanlık desteği sunulması hedefleniyor.
Bu yapının, kulüplerin salon inşa etmesine, mevcut tesislerini yenilemesine ve kullanım imkânlarını artırmasına yardımcı olması amaçlanıyor.
EuroLeague'in paylaştığı verilere göre, kulüplerin ortalama maç günü gelirleri son üç yılda iki katına çıkarken, ticari gelirleri de son üç sezonda yüzde 50 arttı.
KULÜPLERE 3,4 MİLYAR EUROLUK KAYNAK
EuroLeague'in projeksiyonuna göre, 10 yıllık dönemde katılımcı takımlara toplam 3,4 milyar euro aktarılması hedefleniyor.
Bu tutarın 2,2 milyar eurosunun organizasyonun gelirlerinden, kalan 1,2 milyar eurosunun ise yeni katılımlarla bağlantılı franchise bedellerinden sağlanması öngörülüyor.
Yönetim, planın 10'uncu yılında yıllık ticari gelirleri 648 milyon euroya çıkarmayı amaçlıyor. Açıklamada, önceki 10 yıllık dönemde ticari gelirlerin beş katına ulaştığı da belirtildi.
GENİŞLEME İÇİN İKİ AYRI DÖNEM
Organizasyonun büyüme stratejisinde yeni kulüplerin katılımı önemli bir gelir kalemi olarak değerlendiriliyor.
EuroLeague, toplam değeri 1,2 milyar euroyu bulan 15 bağlayıcı teklif bulunduğunu duyurdu. İş planında, 2027 ve 2031 yıllarında iki olası genişleme dönemi öngörülüyor.
Bu süreçlerden elde edilmesi beklenen franchise bedellerinin, kulüplere ticari gelirlerden yapılacak dağıtımlara ek kaynak oluşturması planlanıyor.
TOPLAM DEĞER HEDEFİ 13 MİLYAR EURONUN ÜZERİNDE
Açıklanan mevcut tahminlere göre lisanslı kulüplerin toplam değeri 1,8 milyar euro, ligin değeri ise 1,4 milyar euro seviyesinde bulunuyor.
Franchise modeline geçişin, 2026-27 sezonundan itibaren hem kulüplerin hem de organizasyonun değerinde yüzde 25 artış sağlaması bekleniyor.
10 yıllık dönemin sonunda mevcut lisanslı kulüplerin toplam değerinin üç katına çıkarak 5,4 milyar euroya, ligin değerinin ise 5,7 katına ulaşarak 7,98 milyar euroya yükselmesi hedefleniyor. Böylece iki kalemin toplamının 13 milyar euroyu aşacağı öngörülüyor.
ÖNCELİK MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
EuroLeague'in değerlendirmesine göre lisanslı kulüplerin yaklaşık yüzde 40'ı bugün mali açıdan sürdürülebilir bir yapıya sahip. Planın ilk aşaması tamamlandığında tüm lisanslı kulüplerin bu seviyeye ulaşması amaçlanıyor.
Euroleague Basketball Mali İşler Direktörü Xavi Puyada, sürdürülebilirliğin kulüplerin ortak önceliği olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Son yıllarda mali açıdan sürdürülebilir bir işleyişe ulaşan lisanslı kulüplerimizin sayısı arttı. Şu anda kulüplerin yüzde 40'ı bu konumda. Tüm kulüpler tam sürdürülebilirliği temel öncelik olarak görüyor ve 10 yıllık iş planı bunu merkezine yerleştiriyor."
Bu hedef doğrultusunda Finansal Fair Play düzenlemelerinin de güçlendirilmesi planlanıyor.
DİJİTAL YATIRIMLAR VE SALONLAR İÇİN YENİ YAPI
Büyüme programında teknoloji, dijitalleşme ve salon yatırımları da öne çıkıyor.
Avrupa basketbolunun dijital merkezi olarak tasarlanan Euroleague Basketball+ girişiminin yanı sıra, yeni kurulan VenueCO üzerinden salon projelerine finansman ve uzmanlık desteği sunulması hedefleniyor.
Bu yapının, kulüplerin salon inşa etmesine, mevcut tesislerini yenilemesine ve kullanım imkânlarını artırmasına yardımcı olması amaçlanıyor.
EuroLeague'in paylaştığı verilere göre, kulüplerin ortalama maç günü gelirleri son üç yılda iki katına çıkarken, ticari gelirleri de son üç sezonda yüzde 50 arttı.