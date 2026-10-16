Jhon Duran: 'Hakkımda kötü konuşanlar var!'

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki ikinci hafta mücadelesinde Benfica, Celtic'i 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Sport TV'ye konuşan Jhon Duran, takımdaki rolü, Avrupa Ligi hedefleri ve kendisine yönelik yorumlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "PAVLIDIS İLK TERCİH OLMAYI HAK EDİYOR"
Pavlidis'in yedeği olmasıyla ilgili konuşan Duran, "Takımıma yardımcı olmak için buradayım. Herkes Pavlidis'in ilk tercih olduğunu biliyor. Çok iyi oynadığı için her şeyi hak ediyor. Ben takıma henüz yeni katılıyorum. Bulacağım sürelerde takımım için elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.
"BU KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"
Avrupa Ligi'ndeki hedeflerini anlatan Kolombiyalı futbolcu, "Bence herkes bu turnuvayı kazanmak istiyor. Bu organizasyonda mücadele ediyorsak kazanmak için oynamalıyız. Kazanmak istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Adım adım ilerleyerek yarışın içinde kalmak için yapmamız gereken her şeyi yapacağız" diye konuştu.
"İYİ DE KONUŞACAKLAR, KÖTÜ DE"
Kendisine yönelik yorumlara sahada karşılık vermek istediğini belirten Duran, sözlerini şöyle tamamladı:
"Benim hakkımda kötü şeyler söyleyenler de var, iyi şeyler söyleyenler de. Dünya böyle, herkesin kendi fikri var. Ben çalışmaya devam ediyorum, tek istediğim takıma yardımcı olmak. İnsanlar her zaman iyi ya da kötü konuşacak. Cevabımı her zaman sahada gollerle vermek istiyorum. Ancak gol atamazsam da takımıma yardımcı olmak için çalışmaya devam etmeliyim."
Pavlidis'in yedeği olmasıyla ilgili konuşan Duran, "Takımıma yardımcı olmak için buradayım. Herkes Pavlidis'in ilk tercih olduğunu biliyor. Çok iyi oynadığı için her şeyi hak ediyor. Ben takıma henüz yeni katılıyorum. Bulacağım sürelerde takımım için elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.
"BU KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"
Avrupa Ligi'ndeki hedeflerini anlatan Kolombiyalı futbolcu, "Bence herkes bu turnuvayı kazanmak istiyor. Bu organizasyonda mücadele ediyorsak kazanmak için oynamalıyız. Kazanmak istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Adım adım ilerleyerek yarışın içinde kalmak için yapmamız gereken her şeyi yapacağız" diye konuştu.
"İYİ DE KONUŞACAKLAR, KÖTÜ DE"
Kendisine yönelik yorumlara sahada karşılık vermek istediğini belirten Duran, sözlerini şöyle tamamladı:
"Benim hakkımda kötü şeyler söyleyenler de var, iyi şeyler söyleyenler de. Dünya böyle, herkesin kendi fikri var. Ben çalışmaya devam ediyorum, tek istediğim takıma yardımcı olmak. İnsanlar her zaman iyi ya da kötü konuşacak. Cevabımı her zaman sahada gollerle vermek istiyorum. Ancak gol atamazsam da takımıma yardımcı olmak için çalışmaya devam etmeliyim."