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Galatasaray, Avrupa'dan lige dönemiyor!

Galatasaray, Devler Ligi maçlarından sonra çıktığı deplasmanlarda çok zorlanıyor. Aslan geçen sezon Avrupa dönüşünde çıktığı 6 deplasmanın sadece 2'sini kazanırken, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Ekim 2026 10:13
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Avrupa'dan lige dönemiyor!
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Trendyol Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni bir arada götürmeye çalışan Galatasaray geçen sezon bunu büyük zorluklar yaşasa da başarmıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Büyük tabloya bakınca Galatasaray üst üste 4. şampiyonluğuna ulaşmış ve Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turunu görmüş ve Liverpool'a elenmişti. Ancak bu süreç içerisinde Galatasaray'ı çok zorlayan bir konu oldu: Süper Lig'deki deplasman maçları.

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi maçları dönüşünde çıktığı Süper Lig maçlarında tahmin ettiğinden çok daha fazla puan kaybı yaşadı.

5 YENİLGİNİN ÜÇÜ

Geçen sezon ligde 5 yenilgi alan Cimbom, bunların 3'ünü Avrupa dönüşlerinde yaşadı. Geçen sezon Galatasaray 6 kez Avrupa dönüşlerinde deplasmanlara gitti. Bu maçlarda 2 galibiyet elde eden Okan Buruk'un öğrencileri, 1 kez de berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte toplamda 11 puan kaybı yaşadı.

Bu kez de G.Birliği deplasmanına konuk olmaya hazırlanan Galatasaraylı oyuncular, geçen sezonki puan kayıplarının tekrarını istemiyor. Tamamen Ankara deplasmanına konsantre olan futbolcular, liderliğini sürdürmek istiyor. 

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