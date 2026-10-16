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Fenerbahçe ile Alanyaspor ligde 21. randevuda

Süper Lig'in 8. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Alanyaspor, ligde 21. kez karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Ekim 2026 13:33
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe ile Alanyaspor ligde 21. randevuda
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, ligde 21. kez karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İki ekibin bugüne kadar oynadığı 20 lig mücadelesinde Fenerbahçe 12 kez sahadan galip ayrılırken 5 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 44 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 21 gol gördü.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 10 kez İstanbul'da karşılaştı.

Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 5 kez kazanırken, 4 mücadele beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi ise 1 maçta 3 puana uzanan taraf oldu.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 22 gol sevinci yaşarken, kalesinde 9 gol gördü.

İki takımın İstanbul'daki son maçında Alanyaspor, 90+3. dakikada bulduğu golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 5-0'lık sonuçla aldı.

Resmi mücadelelerde alınan en farklı skor ise 23 Ocak 2008'de oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde ortaya çıktı. Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 10-3 mağlup etmeyi başardı.

Alanyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini ise 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla elde etti.

FENERBAHÇE SON MAĞLUBİYETİNİ EVİNDE YAŞAMIŞTI

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında ligde oynanan son 10 maçta sarı-lacivertliler 7 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.

Alanyaspor'un 24 Ekim 2021'de Kadıköy'de 2-1 kazandığı mücadelenin ardından oynanan son 9 maçta Fenerbahçe, rakibine mağlup olmadı.

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