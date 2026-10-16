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Asensio'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Aston Villa maçında forma giyemeyen Marco Asensio, Alanyaspor karşılaşması öncesindeki son antrenmana da katılmadı. İspanyol yıldızın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Ekim 2026 20:54 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2026 20:56
Haber: Fanatik
Asensio'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
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Marco Asensio
Marco Asensio
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun sağlık durumu gündemdeki yerini koruyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynanan karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen İspanyol futbolcu, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynanacak maç öncesinde de takımla çalışamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SON İDMANA ÇIKMADI

Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Asensio, maç öncesindeki son antrenmanda yer almadı. Sakatlığı bulunan yıldız futbolcunun bireysel çalışmalarına ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, takımla antrenmana çıkmaması dikkat çekti.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Marco Asensio'nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi. İspanyol oyuncunun sağlık durumu yakından takip edilirken, Alanyaspor karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı.

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