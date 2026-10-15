Haber Tarihi: 15 Ekim 2026 19:34 - Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026 19:34

Fenerbahçe Tarfin Partizan maçı canlı izle şifresiz S Sport izle

Fenerbahçe Tarfin Partizan EuroLeague maçı şifresiz S Sport yayın linki | Şifresiz olarak S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe Tarfin Partizan maçının kadrosu belli oldu. Peki, Fenerbahçe Tarfin Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Tarfin Partizan maçı şifresiz izleme detayları

Fenerbahçe Tarfin Partizan maçı canlı izle şifresiz S Sport izle
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Fenerbahçe Tarfin Partizan maçı canlı S Sport izle! THY EuroLeague 6. hafta maçında Fenerbahçe Tarfin ile Partizan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geliyor. karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak S Sport'a abone olmalısınız. Bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

FENERBAHÇE TARFİN PARTIZAN MAÇI CANLI, TIKLA




FENERBAHÇE'NİN PARTIZAN'A ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

İki takım arasında 2000 yılından bu yana oynanan 18 karşılaşmada Fenerbahçe Tarfin'in 11-7 üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geçen sezon Partizan ile oynadığı iki mücadeleyi de kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, Sırbistan ekibini sahasında ağırladığı son 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE TARFİN PARTIZAN MAÇI SAAT KAÇTA

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 6. haftasında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek.


Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler, Partizan karşısında galip gelerek bu sezon EuroLeague'deki 5. galibiyetine ulaşmayı amaçlıyor.

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FENERBAHÇE 4 GALİBİYET ALDI

Sezona üst üste 3 galibiyetle başlayan Fenerbahçe Tarfin, 4. haftada deplasmanda Panathinaikos AKTOR'a mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, son karşılaşmasında ise Zalgiris Kaunas'ı sahasında 99-80 yenerek 4. galibiyetini elde etti.

PARTIZAN SON 2 MAÇINI KAYBETTİ

Fenerbahçe gibi EuroLeague'e 3'te 3 yaparak başlayan Partizan, son iki karşılaşmasından mağlubiyetle ayrıldı.

Sırbistan temsilcisi, Real Madrid deplasmanında 86-76 kaybederken sahasında Panathinaikos AKTOR'a da 72-55 yenildi.

 

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