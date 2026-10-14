Haber Tarihi: 14 Ekim 2026 21:03 - Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026 21:03

Tabii Spor İZLE PSG Manchester City canlı maç izle, PSG City Şampiyonlar Ligi canlı izle

PSG Manchester City maçı şifresiz Tabii Spor izle | Tabii Spor'dan canlı izlenebilecek olan PSG Manchester City maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, PSG Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte PSG Manchester City maçı canlı yayın izleme detayları

Tabii Spor İZLE PSG Manchester City canlı maç izle, PSG City Şampiyonlar Ligi canlı izle
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Paris Saint-Germain Manchester City maçı Tabii yayını izle! UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında PSG ile Manchester City Parc des Princes Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi linke tıklayarak Tabiiden izleyebilirsiniz.  İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
PARIS SAINT-GERMAIN MANCHESTER CITY MAÇI CANLI, TIKLA




MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Torres, Dembele, Kvaratskhelia

DEV MAÇ: PARIS SAINT-GERMAIN - MANCHESTER CITY

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2.haftası dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. Son şampiyon Paris Saint Germain, Manchester City deplasmanına çıkıyor. Bu karşılaşma aynı zamanda Gianluigi Donnarumma ile eski takım arkadaşlarını yeniden bir araya getirecek.


PSG - CITY MAÇI ÖNCESİ SON PERFORMANSLAR

Manchester City son soruşturmaların gölgesinde son olarak Premier Lig'de Liverpool'u 3-0'la geçerek moral bulmuştu. Konuk ekip PSG ise geçtiğimiz cumartesi günü Le Mans'ı 3-0'la geçmişti.

PSG- MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

Manchester City - PSG maçı, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşmanın ilk düdüğü, Türkiye saati ile (TSİ) akşam 22.00'de çalacak. Manchester City - Paris Saint-Germain mücadelesi TRT'nin dijital yayın platformu tabii spor (Tabii) üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

 

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