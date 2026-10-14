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İsmail Kartal: "En iyi sonuçla buradan ayrılacağız"

İsmail Kartal, Aston Villa karşısında disiplinli oyunla galibiyeti hedeflediklerini belirtirken yoğun maç takvimi nedeniyle kadroda yük dağılımının önemine dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Ekim 2026 21:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İsmail Kartal: 'En iyi sonuçla buradan ayrılacağız'
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "DİSİPLİNLİ OYUNUMUZLA ÜSTÜNLÜK SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirten İsmail Kartal, Aston Villa'nın kendi sahasında maç kazanamamasının baskı oluşturabileceğini söyledi.

Kartal, "Rakibimizin neler yaptığını ve neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz. Deplasmana geldik. Kendi evlerinde maç kazanamama stresleri var. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Bizim de stratejilerimiz var. Disipline çok önem vererek oynayacağız. Birlikte oynayacağız, birlikte hareket edeceğiz. Bunların antrenmanlarını yaptık, anlattık. Disiplinli oyunumuzla rakibimize üstünlük sağlamak isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın gidişatına göre farklı planları da olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Bu futbol. Biz ne planlarsak planlayalım, oyunun gidişatı bizi başka planlara yöneltebilir. Bu planlarımız da hazır. Oyuncularıma güveniyorum. Hep beraber elimizden gelenin en iyisini yapıp en iyi sonuçla buradan ayrılacağız." dedi.

"SAKATLIK RİSKİNİ AZALTMAK LAZIM"

Fenerbahçe'nin maç takvimi ve oyuncuların fiziksel durumu hakkında da konuşan İsmail Kartal, kadrodaki tüm futbolculardan yararlanmanın önemine dikkat çekti.

Kartal, "Bu gece burada kalacağız, sabah İstanbul'a döneceğiz, 19.00-19.30 gibi İstanbul'da olacağız. Ertesi gün ter idmanı ve ardından maça çıkacağız. İki gün sonra maça çıkmış olacağız. Biz bir takımız, takım bütünlüğü için yük dağılımını takıma yaymamız gerekiyor. Sakatlık riskini azaltmak lazım. Performans olarak da istediğimizi alamayız. Tüm oyuncuları işin içine katarak güzel ve tatlı rekabet geliştireceğiz. Böyle yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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