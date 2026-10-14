Esenler Erokspor'dan Avrupa'da farklı galibiyet!

Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu ikinci maçında Bulgaristan'ın Rilski Sportist ekibini deplasmanda 94-62 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bulgaristan'da bulunan Samakov Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-20 üstün bitiren Esenler Erokspor, devre sonunda soyunma odasına da 56-33 önde gitti.
İstanbul ekibi, üçüncü çeyreğini 69-44 üstün bitirdiği karşılaşmadan 94-62 galip ayrıldı.
Esenler Erokspor, böylece C Grubu'nda 2'de 2 yaptı.
İstanbul ekibi, üçüncü çeyreğini 69-44 üstün bitirdiği karşılaşmadan 94-62 galip ayrıldı.
Esenler Erokspor, böylece C Grubu'nda 2'de 2 yaptı.