Porto, Betis deplasmanında yıkıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Real Betis ile Porto karşı karşıya geldi.
Estadio de La Cartuja'da oynanan mücadelede Real Betis, ikinci yarıda bulduğu gollerle Porto'yu 3-2 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İKİNCİ YARIDA 5 GOL ÇIKTI
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Real Betis, 47. dakikada Ez Abde'nin golüyle öne geçti. Porto, 54. dakikada Veiga ile eşitliği sağladı.
Porto, 61. dakikada Samu'nun golüyle 2-1 öne geçerken Real Betis, 74. dakikada Hernandez ile skoru 2-2'ye getirdi.
Mücadelenin 84. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Isco, Real Betis'i yeniden öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İspanyol ekibi sahadan 3-2 galip ayrıldı.
PORTO İKİDE SIFIR ÇEKTİ
Bu sonuçla Real Betis, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçını da kazanarak 6 puana ulaştı. Porto ise organizasyondaki ikinci karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrılarak puanla tanışamadı.
Estadio de La Cartuja'da oynanan mücadelede Real Betis, ikinci yarıda bulduğu gollerle Porto'yu 3-2 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İKİNCİ YARIDA 5 GOL ÇIKTI
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Real Betis, 47. dakikada Ez Abde'nin golüyle öne geçti. Porto, 54. dakikada Veiga ile eşitliği sağladı.
Porto, 61. dakikada Samu'nun golüyle 2-1 öne geçerken Real Betis, 74. dakikada Hernandez ile skoru 2-2'ye getirdi.
Mücadelenin 84. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Isco, Real Betis'i yeniden öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İspanyol ekibi sahadan 3-2 galip ayrıldı.
PORTO İKİDE SIFIR ÇEKTİ
Bu sonuçla Real Betis, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçını da kazanarak 6 puana ulaştı. Porto ise organizasyondaki ikinci karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrılarak puanla tanışamadı.