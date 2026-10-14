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Porto, Betis deplasmanında yıkıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Real Betis, Porto'yu 3-2 mağlup etti. İspanyol ekibi, 84. dakikada Isco'nun penaltı golüyle galibiyete ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Ekim 2026 23:56 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026 23:59
Fotoğraf: Imago
Porto, Betis deplasmanında yıkıldı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Real Betis ile Porto karşı karşıya geldi.

Estadio de La Cartuja'da oynanan mücadelede Real Betis, ikinci yarıda bulduğu gollerle Porto'yu 3-2 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İKİNCİ YARIDA 5 GOL ÇIKTI

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Real Betis, 47. dakikada Ez Abde'nin golüyle öne geçti. Porto, 54. dakikada Veiga ile eşitliği sağladı.

Porto, 61. dakikada Samu'nun golüyle 2-1 öne geçerken Real Betis, 74. dakikada Hernandez ile skoru 2-2'ye getirdi.

Mücadelenin 84. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Isco, Real Betis'i yeniden öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İspanyol ekibi sahadan 3-2 galip ayrıldı.

PORTO İKİDE SIFIR ÇEKTİ

Bu sonuçla Real Betis, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçını da kazanarak 6 puana ulaştı. Porto ise organizasyondaki ikinci karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrılarak puanla tanışamadı.

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