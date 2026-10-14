Riyad Mahrez'in yeni adresi Al-Shamal

Kariyerinde Avrupa ve Asya'da birçok kupa kazanan Riyad Mahrez, yeni bir maceraya hazırlanıyor.
Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli'den ayrılan tecrübeli futbolcu, Katar ekibi Al-Shamal ile anlaşma sağladı.
Serbest oyuncu statüsünde bulunan 35 yaşındaki yıldız, Al-Shamal'a bonservis bedeli ödenmeden transfer oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AVRUPA'DA KUPALARA DAMGA VURDU
Profesyonel kariyerinde Le Havre, Leicester City ve Manchester City formalarını giyen Mahrez, 2016 yılında Leicester City ile Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.
2018 yazında Manchester City'ye katılan Cezayirli oyuncu, İngiliz ekibinde 4 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi kupası kazandı. Mahrez, 2023'te Al Ahli'ye transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
AL AHLI İLE İKİ KEZ ASYA ŞAMPİYONU
Suudi Arabistan ekibinde de başarılarını sürdüren 35 yaşındaki futbolcu, Al Ahli ile 2025 ve 2026 yıllarında üst üste AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları elde etti.
2016'da Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülüne layık görülen Mahrez, Cezayir Milli Takımı'nın 2019 Afrika Uluslar Kupası zaferinde de önemli pay sahibi oldu. Yıldız futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nın ardından milli takım kariyerini sonlandırdı.
AL-SHAMAL 5. SIRADA
Katar Yıldızlar Ligi'nde sezonun ilk 5 maçında 8 puan toplayan Al-Shamal, puan tablosunun 5. sırasında bulunuyor. Mahrez, kariyerinin yeni döneminde Katar ekibinin başarısı için mücadele edecek
Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli'den ayrılan tecrübeli futbolcu, Katar ekibi Al-Shamal ile anlaşma sağladı.
Serbest oyuncu statüsünde bulunan 35 yaşındaki yıldız, Al-Shamal'a bonservis bedeli ödenmeden transfer oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AVRUPA'DA KUPALARA DAMGA VURDU
Profesyonel kariyerinde Le Havre, Leicester City ve Manchester City formalarını giyen Mahrez, 2016 yılında Leicester City ile Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.
2018 yazında Manchester City'ye katılan Cezayirli oyuncu, İngiliz ekibinde 4 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi kupası kazandı. Mahrez, 2023'te Al Ahli'ye transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
AL AHLI İLE İKİ KEZ ASYA ŞAMPİYONU
Suudi Arabistan ekibinde de başarılarını sürdüren 35 yaşındaki futbolcu, Al Ahli ile 2025 ve 2026 yıllarında üst üste AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları elde etti.
2016'da Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülüne layık görülen Mahrez, Cezayir Milli Takımı'nın 2019 Afrika Uluslar Kupası zaferinde de önemli pay sahibi oldu. Yıldız futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nın ardından milli takım kariyerini sonlandırdı.
AL-SHAMAL 5. SIRADA
Katar Yıldızlar Ligi'nde sezonun ilk 5 maçında 8 puan toplayan Al-Shamal, puan tablosunun 5. sırasında bulunuyor. Mahrez, kariyerinin yeni döneminde Katar ekibinin başarısı için mücadele edecek