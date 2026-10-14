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Caldwell-Pope: "76ers'ta en önemli şey takım kimyası olacak"

Philadelphia 76ers'ın tecrübeli oyuncusu Kentavious Caldwell-Pope, takımın bu sezonki başarısının farklı karakterlerin ne kadar iyi bir araya geleceğine bağlı olduğunu belirtti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Ekim 2026 13:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Caldwell-Pope: '76ers'ta en önemli şey takım kimyası olacak'
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Kentavious Caldwell-Pope, yıldızlarla dolu Philadelphia 76ers'ın şampiyonluk hedefinde belirleyici unsurun oyuncular arasındaki uyum olacağını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Caldwell-Pope, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için en önemli unsur takım kimyamız olacak. Birbirimizi sevmemiz, birlikte vakit geçirebilmemiz ve hem sahada hem de saha dışında eğlenebilmemiz gerekiyor."

Temmuz ayında Memphis Grizzlies ile sözleşmesini sonlandırma konusunda anlaşan Caldwell-Pope, ardından 76ers ile bir yıllığına 3,9 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı.

33 yaşındaki oyuncu, şampiyonluk hedefleyen yeni bir takımda farklı karakterlerin nasıl bir araya getirileceğini yakından biliyor.

Kariyerinde iki şampiyonluk yaşayan Caldwell-Pope, 2020'de LeBron James liderliğindeki Los Angeles Lakers ile, 2023'te ise Denver Nuggets ile kupaya uzanmıştı.

Tecrübeli oyuncu, takım içindeki bağları güçlendirmek için birlikte yemek yemeye başladıklarını ve sezon ilerledikçe bu buluşmaların artacağını söyledi:

"Birinci oyuncudan 12'nciye ya da 15'inciye kadar, kaç kişiysek artık, çok fazla yeteneğe sahibiz. Kadronun her yerinde yetenek var.

Bu yüzden en önemli şeyin birbirimizle iletişim kurmak, birbirimizin alışkanlıklarını öğrenmek ve bunu hem sahaya hem de saha dışına taşımaya çalışmak olduğunu düşünüyorum."

NBA'deki 14. sezonuna hazırlanan Caldwell-Pope, kariyeri boyunca üçlük ve savunma katkısını bir arada sunan önemli oyunculardan biri haline geldi.

Philadelphia'nın şampiyonluk mücadelesinde de aynı rolü sürdürmek isteyen tecrübeli guard, buna karşın kariyerinin en zor sezonlarından birini geride bıraktı.

Caldwell-Pope, şubat ayında sağ el serçe parmağındaki hizalanma sorununu gidermek için ameliyat olmuş ve sezonun son 31 maçını kaçırmıştı.

Sakatlık öncesinde Grizzlies formasıyla 51 maçta, maç başına 21,3 dakikada 8,4 sayı, 2,7 asist ve 2,5 ribaund ortalamaları yakaladı.

Bu rakamlar, çaylak sezonundan bu yana en düşük süre ve sayı ortalamaları oldu. Geçtiğimiz sezon yakaladığı yüzde 31,6'lık üçlük isabeti de kariyerinin en düşük ikinci oranıydı.

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