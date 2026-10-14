Rafael Leao: 'Her şey harikaydı'

Galatasaray forması giyen Rafael Leao, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçının ardından bir paylaşımda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekizli futbolcu, paylaşımında taraftarlara mesaj yolladı. Rafael Leao, paylaşımında, "Barcelona maçındaki desteğiniz için teşekkür ederiz. Her şey harikaydı. Son 6 maç!" ifadelerini kullandı.
Leao, Barcelona maçında atılan tek golde Aleksey Batrakov'a asist yapmıştı.
Leao, Barcelona maçında atılan tek golde Aleksey Batrakov'a asist yapmıştı.