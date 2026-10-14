UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları, 15 Ekim Perşembe günü oynanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 18 mücadele yapılacak.
Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Almanya ekibi Hoffenheim'a konuk olacak.
BEŞİKTAŞ, HOFFENHEIM DEPLASMANINDA
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında milli futbolcu Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Hoffenheim ile karşılaşacak.
Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.
AVRUPA LİGİ'NDE 2. HAFTA PROGRAMI
UEFA Avrupa Ligi'nde 15 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
19.45
- Olimpik Lyon (Fransa) - Crystal Palace (İngiltere)
- AZ Alkmaar (Hollanda) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)
- Union Saint-Gilloise (Belçika) - Real Sociedad (İspanya)
- Salzburg (Avusturya) - Milan (İtalya)
- Sparta Prag (Çekya) - Lillestrom (Norveç)
- Lech Poznan (Polonya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
- Celje (Slovenya) - Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi)
- Torreense (Portekiz) - Sunderland (İngiltere)
22.00
- Benfica (Portekiz) - Celtic (İskoçya)
- Olimpik Marsilya (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan)
- Ferencvaros (Macaristan) - Viktoria Plzen (Çekya)
- Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Anderlecht (Belçika)
- Rennes (Fransa) - OFI (Yunanistan)
- Bournemouth (İngiltere) - Sturm Graz (Avusturya)
- Jagiellonia (Polonya) - Ararat-Armenia (Ermenistan)
- Celta Vigo (İspanya) - Juventus (İtalya)
- Hoffenheim (Almanya) - Beşiktaş (Türkiye)
- NEC Nijmegen (Hollanda) - Levski Sofya (Bulgaristan)
Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Almanya ekibi Hoffenheim'a konuk olacak.
BEŞİKTAŞ, HOFFENHEIM DEPLASMANINDA
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında milli futbolcu Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Hoffenheim ile karşılaşacak.
Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.
AVRUPA LİGİ'NDE 2. HAFTA PROGRAMI
UEFA Avrupa Ligi'nde 15 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
19.45
- Olimpik Lyon (Fransa) - Crystal Palace (İngiltere)
- AZ Alkmaar (Hollanda) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)
- Union Saint-Gilloise (Belçika) - Real Sociedad (İspanya)
- Salzburg (Avusturya) - Milan (İtalya)
- Sparta Prag (Çekya) - Lillestrom (Norveç)
- Lech Poznan (Polonya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
- Celje (Slovenya) - Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi)
- Torreense (Portekiz) - Sunderland (İngiltere)
22.00
- Benfica (Portekiz) - Celtic (İskoçya)
- Olimpik Marsilya (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan)
- Ferencvaros (Macaristan) - Viktoria Plzen (Çekya)
- Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Anderlecht (Belçika)
- Rennes (Fransa) - OFI (Yunanistan)
- Bournemouth (İngiltere) - Sturm Graz (Avusturya)
- Jagiellonia (Polonya) - Ararat-Armenia (Ermenistan)
- Celta Vigo (İspanya) - Juventus (İtalya)
- Hoffenheim (Almanya) - Beşiktaş (Türkiye)
- NEC Nijmegen (Hollanda) - Levski Sofya (Bulgaristan)