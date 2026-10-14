Dün
BİTTİ
Hoffenheim
2
Beşiktaş
3
Dün
BİTTİ
Lyon
3
C.Palace
2
Dün
BİTTİ
Alkmaar
2
Hapoel Beer Sheva
1
Dün
BİTTİ
Union St.Gilloise
1
Real Sociedad
1
Dün
BİTTİ
RB Salzburg
0
AC Milan
4
Dün
BİTTİ
Torreense
1
Sunderland
2
Dün
BİTTİ
NK Celje
0
Omonia Nicosia
3
Dün
BİTTİ
Sparta Prag
1
Lillestroem
1
Dün
BİTTİ
Lech Poznan
0
Leverkusen
4
Dün
BİTTİ
Dinamo Zagreb
1
Anderlecht
0
Dün
BİTTİ
Ferencvaros
2
Viktoria Plzen
1
Dün
BİTTİ
Marsilya
0
Olympiakos
1
Dün
BİTTİ
Benfica
4
Celtic
1
Dün
BİTTİ
Rennes
2
OFI Crete
1
Dün
BİTTİ
Bournemouth
3
Sturm Graz
0
Dün
BİTTİ
Jagiellonia Bialystok
3
Ararat Armenia
1
Dün
BİTTİ
Celta Vigo
1
Juventus
2
Dün
BİTTİ
NEC Nijmegen
1
Levski
1
Dün
BİTTİ
Panathinaikos
2
Borac BL
1
Dün
BİTTİ
Gent
1
AGF
0
Dün
BİTTİ
Egnatia
1
FC Midtjylland
1
Dün
BİTTİ
Riga FC
1
Kairat Almaty
1
Dün
BİTTİ
Lugano
3
FK Crvena Zvezda
2
Dün
BİTTİ
Mjaellby
2
Inter Club d'Escaldes
0
Dün
BİTTİ
CSKA Sofya
1
AS Monaco
2
Dün
BİTTİ
Hajduk Split
2
Ajax
1
Dün
BİTTİ
U.Craiova
1
Getafe
1
Dün
BİTTİ
St.Truiden
2
Iberia 1999
0
Dün
BİTTİ
FC Twente
1
Thun
0
Dün
BİTTİ
Brighton
4
FK Kauno Zalgiris
0

Avrupa Ligi'nde 2. hafta heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta heyecanı 15 Ekim Perşembe günü oynanacak 18 karşılaşmayla yaşanacak. Türkiye'nin organizasyondaki tek temsilcisi Beşiktaş, Almanya deplasmanında Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Ekim 2026 12:49 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026 12:50
Haber: AA
Avrupa Ligi'nde 2. hafta heyecanı
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UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları, 15 Ekim Perşembe günü oynanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 18 mücadele yapılacak.

Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Almanya ekibi Hoffenheim'a konuk olacak.

BEŞİKTAŞ, HOFFENHEIM DEPLASMANINDA

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında milli futbolcu Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Hoffenheim ile karşılaşacak.

Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

AVRUPA LİGİ'NDE 2. HAFTA PROGRAMI

UEFA Avrupa Ligi'nde 15 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

19.45
- Olimpik Lyon (Fransa) - Crystal Palace (İngiltere)
- AZ Alkmaar (Hollanda) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)
- Union Saint-Gilloise (Belçika) - Real Sociedad (İspanya)
- Salzburg (Avusturya) - Milan (İtalya)
- Sparta Prag (Çekya) - Lillestrom (Norveç)
- Lech Poznan (Polonya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
- Celje (Slovenya) - Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi)
- Torreense (Portekiz) - Sunderland (İngiltere)

22.00
- Benfica (Portekiz) - Celtic (İskoçya)
- Olimpik Marsilya (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan)
- Ferencvaros (Macaristan) - Viktoria Plzen (Çekya)
- Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Anderlecht (Belçika)
- Rennes (Fransa) - OFI (Yunanistan)
- Bournemouth (İngiltere) - Sturm Graz (Avusturya)
- Jagiellonia (Polonya) - Ararat-Armenia (Ermenistan)
- Celta Vigo (İspanya) - Juventus (İtalya)
- Hoffenheim (Almanya) - Beşiktaş (Türkiye)
- NEC Nijmegen (Hollanda) - Levski Sofya (Bulgaristan)

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