Beşiktaş'a Vaclav Cerny'den kötü haber

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılarda Hoffenheim maçı öncesinde tek eksik oyuncu bulunuyor.
Süper Lig'in 7. haftasındaki Kocaelispor müsabakasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Vaclav Cerny'nin MR görüntülemesinde sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandı.
Çek kanat oyuncusu, Almanya deplasmanında formasından uzak kalacak.
Öte yandan Vaclav Cerny'nin 19 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor deplasmanında oynamasının da zor olduğu öğrenildi.
Süper Lig'in 7. haftasındaki Kocaelispor müsabakasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Vaclav Cerny'nin MR görüntülemesinde sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandı.
Çek kanat oyuncusu, Almanya deplasmanında formasından uzak kalacak.
Öte yandan Vaclav Cerny'nin 19 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor deplasmanında oynamasının da zor olduğu öğrenildi.