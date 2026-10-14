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Osimhen'in kız arkadaşı trafik kazası geçirdi

Victor Osimhen'in kız arkadaşı Kim Ladewig, İstanbul'da trafik kazası geçirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Ekim 2026 15:50 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026 15:53
Haber: Sporx.com
Osimhen'in kız arkadaşı trafik kazası geçirdi
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Eyüpsultan'da Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'in (27) model sevgilisi Stefanie Kim Ladewig'in (26) kullandığı cip, önce önündeki araca ardından karşı yönden gelen cipe çarptı. 3 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Ladewig'ın kontrol amacıyla hastaneye gittiği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kaza, dün saat 15.10 sıralarında Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'in model sevgilisi Stefanie Kim Ladewig'in kullandığı 34 RID 534 plakalı cip, viraja girdiği sırada Paris T.'nin kullandığı 34 UL 2265 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden Ladewig'in kullandığı cip, karşı yönden Kemerburgaz istikametine ilerleyen Elif R.'nin kullandığı 34 KVS 004 plakalı cipe çarptı.

İki cip ile bir hafif ticari aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Kazanın ardından Sarıyer Maslak'taki özel bir hastaneye giden Stefanie Kim Ladewig'in, 8 aylık hamileliği nedeniyle kontrol amacıyla hastaneye başvurduğu öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ladewig, kontrollerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

MODEL VE BİR ÇOCUK ANNESİ

Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya gelen Stefanie Kim Ladewig'in modellik yaptığı, sanal medya üzerinden moda ve güzellik alanında içerikler paylaştığı öğrenildi.

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