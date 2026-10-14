Leroy Sane'den eleştirilere cevap!

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Barcelona ile oynanan maçın ardından ağır bir şekilde eleştirilen Sane, eleştirilere cevap verdi.
Alman yıldız, paylaşımında, "İyi zamanlarda da zor zamanlarda da birbirimizin yanındayız. Tekrar en iyi formuma ulaşmak ve hak ettiğiniz performansı sergilemek için her gün çok çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
Sane, ayrıca, "Dün ve ilk günden bu yana verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Birlikte bu zorluğu aşacağız." sözlerini sarf etti.
BU SEZON SKOR KATKISI YOK
Galatasaray'da bu sezon 9 maçta süre bulan Leroy Sane, henüz skora katkı sağlayamadı.
LEROY SANE İÇİN OLAY YARATAN SÖZLER, TIKLAYINIZ
Alman yıldız, paylaşımında, "İyi zamanlarda da zor zamanlarda da birbirimizin yanındayız. Tekrar en iyi formuma ulaşmak ve hak ettiğiniz performansı sergilemek için her gün çok çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
Sane, ayrıca, "Dün ve ilk günden bu yana verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Birlikte bu zorluğu aşacağız." sözlerini sarf etti.
BU SEZON SKOR KATKISI YOK
Galatasaray'da bu sezon 9 maçta süre bulan Leroy Sane, henüz skora katkı sağlayamadı.
LEROY SANE İÇİN OLAY YARATAN SÖZLER, TIKLAYINIZ