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Leroy Sane'den eleştirilere cevap!

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 14 Ekim 2026 15:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Leroy Sane'den eleştirilere cevap!
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Galatasaray forması giyen Leroy Sane, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Barcelona ile oynanan maçın ardından ağır bir şekilde eleştirilen Sane, eleştirilere cevap verdi.

Alman yıldız, paylaşımında, "İyi zamanlarda da zor zamanlarda da birbirimizin yanındayız. Tekrar en iyi formuma ulaşmak ve hak ettiğiniz performansı sergilemek için her gün çok çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Sane, ayrıca, "Dün ve ilk günden bu yana verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Birlikte bu zorluğu aşacağız." sözlerini sarf etti.



BU SEZON SKOR KATKISI YOK

Galatasaray'da bu sezon 9 maçta süre bulan Leroy Sane, henüz skora katkı sağlayamadı.

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