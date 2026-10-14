Thierry Henry'den Galatasaray taraftarına büyük övgü!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 4-1 kaybettiği Barcelona maçının ardından Fransız eski futbolcu Thierry Henry, Galatasaray taraftarlarının tutkusu karşısında hayranlığını gizleyemedi.
Thierry Henry, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GALATASARAY TARAFTARINA ÖVGÜ
Thierry Henry, Yamal'ın genel performansı hakkında, "Yaptıkların inanılmaz. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum." dedi.
Henry ayrıca Galatasaray taraftarlarının oluşturduğu atmosfer hakkında konuştu ve şunları söyledi:
"Dürüst olmak gerekirse, değinmem gereken ilk şey atmosfer. Bir stadyumun, Barcelona oyuncuları her topa dokunduğunda bu denli yüksek sesle ıslık çaldığını daha önce hiç duymamıştım. Her pas, her topa sahip olma anı, her küçük hata... Çıkan gürültü inanılmaz."
Thierry Henry, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GALATASARAY TARAFTARINA ÖVGÜ
Thierry Henry, Yamal'ın genel performansı hakkında, "Yaptıkların inanılmaz. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum." dedi.
Henry ayrıca Galatasaray taraftarlarının oluşturduğu atmosfer hakkında konuştu ve şunları söyledi:
"Dürüst olmak gerekirse, değinmem gereken ilk şey atmosfer. Bir stadyumun, Barcelona oyuncuları her topa dokunduğunda bu denli yüksek sesle ıslık çaldığını daha önce hiç duymamıştım. Her pas, her topa sahip olma anı, her küçük hata... Çıkan gürültü inanılmaz."