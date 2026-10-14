Trabzonspor - Beşiktaş maçı için karar!

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 6 yıldır uygulanan deplasman yasağı, İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla kaldırıldı. Beşiktaşlı taraftarlar, Papara Park'ta yerini alabilecek.
Trabzonspor, maçla ilgili deplasman yasağının kaldırılmasını istemiş ve açıklama yapmıştı. Beşiktaş da bu açıklamaya olumlu yanıt vermişti.
Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor, maçla ilgili deplasman yasağının kaldırılmasını istemiş ve açıklama yapmıştı. Beşiktaş da bu açıklamaya olumlu yanıt vermişti.
Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.