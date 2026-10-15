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Galatasaray'da acı reçete! Milyonlar saadet getirmedi

Barcelona bonservislere 278, sarı-kırmızılılar 300.2 milyon Euro ödedi. Ancak iki takım arasındaki organizasyon kalitesi sahadaki oyuna ve skora tıpkı bir "Futbol dersi" gibi yansıdı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 15 Ekim 2026 10:36
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da acı reçete! Milyonlar saadet getirmedi
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, evinde ağırladığı Katalan devi Barcelona'ya 4-1'lik skorla mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ancak bu yenilgi, sadece tabeladaki skorla değil; iki kulübün son dönemdeki mali harcama verileri ve sahadaki futbol disiplini arasındaki devasa uçurumla hafızalara kazındı.

SAHADA ACI GERÇEKLER

Son üç yılda Victor Osimhen, Rafael Leao, Leroy Sane gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katmak için kesenin ağzını açan Sarı kırmızılılar, transfere toplam 300,2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek dünya devleriyle yarışır konuma gelmişti. Öyle ki rakip Barcelona dahi aynı süreçte 278 milyon Euro harcamıştı. Ancak saha içi gerçekliği, kağıt üzerindeki Euro milyonlarını anlamsız kıldı.

İSTATİSTİKLER ANLATIYOR

RAMS Park'taki ürkütücü atmosfere rağmen İspanyol devi elini kolunu sallaya sallaya farklı galibiyete uzandı. 90 dakika sonunda ortaya çıkan istatistikler dikkat çekiciydi. Topla oynama yüzde 65'e 35, isabetli şut 12'ye 2 ve başarılı pas da 584'e 200 Barcelona'nın lehineydi. Sonuç olarak Barça harcamada arkamızda kalsa da yeşil sahada fersah fersah önümüzdeydi.

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