Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Villa Park'ta oynanan mücadelede İngiliz ekibinin baskısına karşılık vermekte zorlanan sarı-lacivertliler, sahadan farklı yenilgiyle ayrıldı.
Fenerbahçe'de karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
TARAFTARIN ALKIŞLADIĞI TEK İSİM OLDU
Aston Villa karşısında sergilediği mücadeleyle öne çıkan Oğuz Aydın, maç sonunda sarı-lacivertli taraftarların desteğini aldı.
Karşılaşma boyunca rakibine baskı yapmaya çalışan ve hücumda bireysel girişimlerde bulunan milli futbolcu, sahadaki enerjisiyle dikkat çekti.
OĞUZ AYDIN'I TRİBÜNE ÇAĞIRDILAR
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Villa Park'taki deplasman tribününde dikkat çeken anlar yaşandı.
Alınan 6-0'lık mağlubiyete tepki gösteren Fenerbahçe taraftarları, soyunma odasına yönelen futbolcular arasından yalnızca Oğuz Aydın'ı tribüne çağırdı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadele boyunca gösterdiği çabadan dolayı milli futbolcuyu alkışlayarak destek verdi.
Böylece Oğuz Aydın, Aston Villa karşılaşmasının ardından Fenerbahçe taraftarlarının özel olarak tribüne çağırıp alkışladığı tek oyuncu oldu.
Fenerbahçe'de karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
TARAFTARIN ALKIŞLADIĞI TEK İSİM OLDU
Aston Villa karşısında sergilediği mücadeleyle öne çıkan Oğuz Aydın, maç sonunda sarı-lacivertli taraftarların desteğini aldı.
Karşılaşma boyunca rakibine baskı yapmaya çalışan ve hücumda bireysel girişimlerde bulunan milli futbolcu, sahadaki enerjisiyle dikkat çekti.
OĞUZ AYDIN'I TRİBÜNE ÇAĞIRDILAR
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Villa Park'taki deplasman tribününde dikkat çeken anlar yaşandı.
Alınan 6-0'lık mağlubiyete tepki gösteren Fenerbahçe taraftarları, soyunma odasına yönelen futbolcular arasından yalnızca Oğuz Aydın'ı tribüne çağırdı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadele boyunca gösterdiği çabadan dolayı milli futbolcuyu alkışlayarak destek verdi.
Böylece Oğuz Aydın, Aston Villa karşılaşmasının ardından Fenerbahçe taraftarlarının özel olarak tribüne çağırıp alkışladığı tek oyuncu oldu.