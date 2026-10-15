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Aston Villa maçı sonrası Oğuz Aydın'a taraftardan özel destek!

Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya 6-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Oğuz Aydın, sarı-lacivertli taraftarların özel olarak tribüne çağırıp alkışladığı tek futbolcu oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 15 Ekim 2026 09:21
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Aston Villa maçı sonrası Oğuz Aydın'a taraftardan özel destek!
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Villa Park'ta oynanan mücadelede İngiliz ekibinin baskısına karşılık vermekte zorlanan sarı-lacivertliler, sahadan farklı yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe'de karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

TARAFTARIN ALKIŞLADIĞI TEK İSİM OLDU

Aston Villa karşısında sergilediği mücadeleyle öne çıkan Oğuz Aydın, maç sonunda sarı-lacivertli taraftarların desteğini aldı.

Karşılaşma boyunca rakibine baskı yapmaya çalışan ve hücumda bireysel girişimlerde bulunan milli futbolcu, sahadaki enerjisiyle dikkat çekti.

OĞUZ AYDIN'I TRİBÜNE ÇAĞIRDILAR

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Villa Park'taki deplasman tribününde dikkat çeken anlar yaşandı.

Alınan 6-0'lık mağlubiyete tepki gösteren Fenerbahçe taraftarları, soyunma odasına yönelen futbolcular arasından yalnızca Oğuz Aydın'ı tribüne çağırdı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadele boyunca gösterdiği çabadan dolayı milli futbolcuyu alkışlayarak destek verdi.

Böylece Oğuz Aydın, Aston Villa karşılaşmasının ardından Fenerbahçe taraftarlarının özel olarak tribüne çağırıp alkışladığı tek oyuncu oldu.

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