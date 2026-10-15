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Lotito: "Tehditler yüzünden çift tabanca dolaşıyorum"

Lazio Başkanı Claudio Lotito, taraftarlardan aldığı tehditler nedeniyle geçmişte iki silah taşıdığını söyledi. Kulübün satılacağı iddialarını da reddeden Lotito, kendisine herhangi bir teklif ulaşmadığını belirtti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 15 Ekim 2026 12:53
Haber: Sporx.com dış haberler
Lotito: 'Tehditler yüzünden çift tabanca dolaşıyorum'
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Lazio Başkanı Claudio Lotito, taraftarlarla yaşadığı gerilim ve kulübün geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Repubblica'nın haberine göre Lotito, savcılara verdiği ifadede, taraftar gruplarının şiddet yanlısı kesimlerinden gelen tehditler nedeniyle bir dönem silahla dolaştığını anlattı.

"BİRİ HAYATIMI KURTARDI"

Güvenliği için aldığı önlemleri aktaran İtalyan başkan, "Uzun süre biri önde, diğeri arkada olmak üzere iki tabancayla dolaştım. Biri otomatikti, diğeri Smith & Wesson'dı. Bir keresinde bunlardan biri işe yaradı, hayatımı kurtardı." ifadelerini kullandı.

Lotito, Roma'nın Montesacro bölgesindeki bir mağaza açılışında mahsur kaldığını ve bulunduğu yerden çıkabilmesi için çevik kuvvetin müdahale etmek zorunda kaldığını da söyledi. Lazio Başkanı, bugün yeniden benzer bir ortam oluştuğunu savundu.

"KULÜP İÇİN TEKLİF ALMADIM"

Lazio'nun yabancı yatırımcılara satılacağı yönündeki haberler hakkında da konuşan Lotito, kulübü devretmeyi düşünmediğini vurguladı.

Kendisine herhangi bir satın alma teklifi gelmediğini belirten Lotito, "Hiç teklif almadım. Bu nedenle şikâyetlerde bulunmak ve hiçbir teklif almadığımı bildirerek Consob'a başvurmak zorunda kaldım." dedi.

"GÜNDE 5 BİN TEHDİT TELEFONU ALIYORUM"

Tehditlerin sürdüğünü öne süren Lotito, "Günde 5 bin tehdit telefonu alıyorum. Şaka yapmıyorum. Ben hayatta mücadeleden çekilen değil, mücadele eden biriyim. Zorbalığa karşıyım." diye konuştu.

Lazio Başkanı, kendisini taraftarlara artık hayal kurdurmamakla eleştirenlere ise tartışma yaratacak bir yanıt verdi:

"Hayal görmek istiyorsanız uyku ilacı alın."

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