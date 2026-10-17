SPORX ÖZEL | Gençlerbirliği Başkanı, Galatasaray maçı öncesinde bilet fiyatlarıyla ilgili SPORX'e özel açıklamalarda bulundu. Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma öncesinde bilet fiyatları gündem oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gençlerbirliği Başkanı, SPORX ekibinin sorularını yanıtlayarak Galatasaray taraftarlarının bilet fiyatlarına yönelik tepkileri ve kulübün fiyat politikası hakkında açıklamalarda bulundu.
"DÖRT BÜYÜKLERE ÖZEL FİYATLANDIRMA UYGULUYORUZ"
Galatasaray taraftarlarının sosyal medyada bilet fiyatlarına gösterdiği tepkiler ve fiyat politikasının diğer takımlara da uygulanıp uygulanmadığı yönündeki sorusuna başkan şu yanıtı verdi:
"Anadolu kulüplerine aynı fiyatları uygulamıyoruz. Ancak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmalarda özel bir fiyatlandırma politikamız var. Bu uygulama yalnızca Galatasaray maçına özgü değil, dört büyük kulübün tamamı için geçerli."
"İNŞALLAH KAZANAN TARAF BİZ OLURUZ"
Galatasaray karşılaşmasından beklentilerini de paylaşan başkan, taraftarların keyifli bir mücadele izlemesini istediklerini belirtti.
Başkan, şu ifadeleri kullandı:
"Kendi taraftarlarımız da Galatasaray taraftarları da biletlerini alıp maça geliyor. İsteğimiz, güzel ve keyifli bir karşılaşma olması. Bol gollü bir mücadele izleyelim, hak eden taraf kazansın. Sonuçta insanlar bilet için bir ücret ödüyor. Biz de onların verdikleri paranın karşılığında keyif alacakları bir müsabaka izlemelerini istiyoruz. Tek dileğimiz bu. İyi olan kazansın, inşallah iyi olan taraf da biz oluruz."
Röportaj: Egehan KANDİLCİ
"DÖRT BÜYÜKLERE ÖZEL FİYATLANDIRMA UYGULUYORUZ"
Galatasaray taraftarlarının sosyal medyada bilet fiyatlarına gösterdiği tepkiler ve fiyat politikasının diğer takımlara da uygulanıp uygulanmadığı yönündeki sorusuna başkan şu yanıtı verdi:
"Anadolu kulüplerine aynı fiyatları uygulamıyoruz. Ancak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmalarda özel bir fiyatlandırma politikamız var. Bu uygulama yalnızca Galatasaray maçına özgü değil, dört büyük kulübün tamamı için geçerli."
"İNŞALLAH KAZANAN TARAF BİZ OLURUZ"
Galatasaray karşılaşmasından beklentilerini de paylaşan başkan, taraftarların keyifli bir mücadele izlemesini istediklerini belirtti.
Başkan, şu ifadeleri kullandı:
"Kendi taraftarlarımız da Galatasaray taraftarları da biletlerini alıp maça geliyor. İsteğimiz, güzel ve keyifli bir karşılaşma olması. Bol gollü bir mücadele izleyelim, hak eden taraf kazansın. Sonuçta insanlar bilet için bir ücret ödüyor. Biz de onların verdikleri paranın karşılığında keyif alacakları bir müsabaka izlemelerini istiyoruz. Tek dileğimiz bu. İyi olan kazansın, inşallah iyi olan taraf da biz oluruz."
Röportaj: Egehan KANDİLCİ