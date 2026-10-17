Beşiktaş'ta sistem farkı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, sezon başından bu yana takıma oynatmak istediği futbol ve oluşturduğu sistemle öne çıkıyor.
Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup ettiği karşılaşma, bu sistemin takım içindeki yerini bir kez daha ortaya koydu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YEDEKLERDEN GÜÇLÜ KATKI
Hoffenheim karşılaşmasının ilk 11'inde Dusan Vlahovic, Vaclav Cerny ve Salih Özcan'a görev verilmedi. Bu isimlerin yerine sahaya çıkan Oh, Wilfred Ndidi ve İlhan Fakılı, sergiledikleri performansla takımın önemli oyuncularını aratmadı.
İlk 11'de başlayan Orkun Kökçü de devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Buna rağmen Beşiktaş, oyuncu değişikliklerine karşın oyun düzenini korumayı başardı.
ITALIANO'NUN SİSTEMİ DİKKAT ÇEKİYOR
İtalyan teknik adamın sezon başından beri üzerinde durduğu oyun anlayışının, as oyuncuların yokluğunda da uygulanabilmesi futbol kamuoyundan takdir topladı. Daha az süre alan futbolcuların takıma katkı sağlaması, Beşiktaş'ta kadro derinliğinin ve sistemin önemini ortaya koydu.
Hoffenheim deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyet, yalnızca skor açısından değil, farklı oyuncuların aynı oyun planı içerisinde etkili olabilmesi bakımından da siyah-beyazlılar adına olumlu bir gösterge oldu.
Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup ettiği karşılaşma, bu sistemin takım içindeki yerini bir kez daha ortaya koydu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YEDEKLERDEN GÜÇLÜ KATKI
Hoffenheim karşılaşmasının ilk 11'inde Dusan Vlahovic, Vaclav Cerny ve Salih Özcan'a görev verilmedi. Bu isimlerin yerine sahaya çıkan Oh, Wilfred Ndidi ve İlhan Fakılı, sergiledikleri performansla takımın önemli oyuncularını aratmadı.
İlk 11'de başlayan Orkun Kökçü de devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Buna rağmen Beşiktaş, oyuncu değişikliklerine karşın oyun düzenini korumayı başardı.
ITALIANO'NUN SİSTEMİ DİKKAT ÇEKİYOR
İtalyan teknik adamın sezon başından beri üzerinde durduğu oyun anlayışının, as oyuncuların yokluğunda da uygulanabilmesi futbol kamuoyundan takdir topladı. Daha az süre alan futbolcuların takıma katkı sağlaması, Beşiktaş'ta kadro derinliğinin ve sistemin önemini ortaya koydu.
Hoffenheim deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyet, yalnızca skor açısından değil, farklı oyuncuların aynı oyun planı içerisinde etkili olabilmesi bakımından da siyah-beyazlılar adına olumlu bir gösterge oldu.