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Okan Buruk'tan öğrencilerine: "Barça'yı unut, zirveye bak"

Galatasaray, geçen sezonki beş yenilginin üçünü Devler Ligi maçlarının ardından aldı. Lig yarışının önemine değinen Okan Buruk "Bu sefer işi sıkı tutmalıyız" dedi.

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Açık
calendar 17 Ekim 2026 09:49
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan öğrencilerine: 'Barça'yı unut, zirveye bak'
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Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'den sonra Barcelona'ya da yenilen Galatasaray, gözünü lige çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Katalan devi karşısında sahasında 1-0 öne geçmesine rağmen 4-1 yenilmekten kurtulamayan sarı kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına geçen sezonu hatırlatıp uyarılarda bulundu.

Geçen sezon ligde 5 yenilgi alan Cimbom, bunların 3'ünü Avrupa dönüşlerinde yaşadı. Geçen sezon Galatasaray 6 kez Avrupa dönüşlerinde deplasmanlara gitti. Bu maçlarda 2 galibiyet elde ederken, 1 kez de berabere kaldı. Sarı kırmızılılar bu süreçte toplamda 11 puan kaybı yaşadı.

"LİG KOLAY DEĞİL"

Bu kez de Barcelona maçının ardından başkent deplasmanında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan lider Galatasaray'da Buruk oyuncularına hata istemediğini söyledi. Ligde üst üste beşinci şampiyonluk hedefine ulaşmak için sonuna kadar mücadele etmeleri gerektiğini söyleyen Buruk "Yüksek tempolu bir maç oynadık. Biliyorum, takım olarak yorgunuz ama sahada en iyi şekilde mücadele etmeliyiz. Kasım ayındaki millî araya kadar olan maçlarımızı kazanırsak, lig yarışında büyük bir avantaj elde etmiş oluruz. Ligin de en az Şampiyonlar Ligi kadar zor olduğunu unutmayın" diye konuştu.

OKAN BURUK'UN 150. MAÇ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sarı kırmızılıların başında Süper Lig'de 150. maçına çıkacak. Başarılı teknik adam, 149 maçta 118 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Buruk, Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik direktör oldu.

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