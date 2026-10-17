Galatasaray'dan UEFA hamlesi: 70 milyon euro ödendi

Galatasaray, UEFA'ya borçsuzluk belgesini iletti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı yönetim, hafta içinde bonservis ücretleriyle birlikte toplam 70 milyon euro ödeme yaptı.
Cimbom, Avrupa kupalarındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için önemli bir adım attı.
Hafta boyunca gerçekleştirilen ödemeler, kulübün mali sorumlulukları açısından da önem taşıdı.
Galatasaray yönetimi, bu süreçte kulübün finansal yükümlülüklerini yerine getirmek için çalışmalarını sürdürdü.
UEFA'nın mali kriterleri kapsamında belgeler zamanında teslim edilerek süreç bitti.
Ayrıca Başkan Dursun Özbek'in, UEFA kurallarına uygun hareket etmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Cimbom, Avrupa kupalarındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için önemli bir adım attı.
Hafta boyunca gerçekleştirilen ödemeler, kulübün mali sorumlulukları açısından da önem taşıdı.
Galatasaray yönetimi, bu süreçte kulübün finansal yükümlülüklerini yerine getirmek için çalışmalarını sürdürdü.
UEFA'nın mali kriterleri kapsamında belgeler zamanında teslim edilerek süreç bitti.
Ayrıca Başkan Dursun Özbek'in, UEFA kurallarına uygun hareket etmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.