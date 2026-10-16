Arsenal'de Saliba krizi: Arteta'dan yeni fotoğraf kararı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de, 2026-2027 sezonu için yayımlanan resmi takım fotoğrafında William Saliba'nın yer almaması gündem oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sırt sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen Fransız savunmacının fotoğrafta bulunmaması üzerine teknik direktör Mikel Arteta açıklama yaptı.
"FOTOĞRAFI ÜÇ KEZ ÇEKMEYE ÇALIŞTIK"
Nottingham Forest karşılaşması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mikel Arteta, çekimin daha önce birkaç kez ertelendiğini belirtti.
İspanyol teknik adam, "Olan şu ki, o fotoğrafı üç kez çekmeye çalıştık ve farklı nedenlerle son dakika iptal etmek zorunda kaldık." dedi.
Arteta, çekimin neden Saliba olmadan gerçekleştirildiğini ise şu sözlerle açıkladı:
"Bazı ticari yükümlülüklerimiz vardı, bu işi yapmak için bazı kişiler uçakla gelmişti, bu yüzden o fotoğrafı çekmeye karar verdik."
"TÜM AİLEYLE YENİDEN FOTOĞRAF ÇEKTİRECEĞİZ"
Arsenal'in resmi takım fotoğrafını yeniden çektireceğini duyuran Arteta, "Tüm aileyle birlikte başka bir fotoğraf daha çektireceğiz. Umarım bir gün hepsini bir araya getirebiliriz ve bunu da duyururuz." ifadelerini kullandı.
Saliba'nın yaşanan durumdan olumsuz etkilenmediğini belirten İspanyol çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu onun elinde değildi. Ama Willy normalde her şeyden mutludur. Ne kadar sevildiğini biliyor. Oyuncuların şakalarına maruz kaldı ve tamamen iyi durumda."
SALIBA'NIN SAKATLIĞINDA SON DURUM
Arsenal formasıyla 184 karşılaşmaya çıkan William Saliba, sırtındaki sakatlık nedeniyle bu sezon henüz sahaya çıkamadı.
Bu ayın başında çim üzerinde çalışmalara yeniden başlayan 25 yaşındaki savunmacının iyileşme sürecinin olumlu ilerlediği belirtildi.
Arteta, Fransız futbolcunun durumuyla ilgili, "Sanırım iyileşme sürecinin nasıl gittiğini görmek için önümüzdeki hafta onunla bir MR daha çektireceğiz. Ancak şu ana kadar her şey çok, çok olumlu görünüyor. Onun aramızda olması iyi olacak." dedi.
ARTETA'DAN DİĞER SAKATLAR HAKKINDA AÇIKLAMA
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Nottingham Forest karşılaşması öncesinde diğer sakat oyuncuların durumuna da değindi.
Leeds maçının ardından ısınma sırasında sakatlanan Martin Zubimendi'nin Nottingham Forest karşısında forma giyme ihtimalinin bulunduğunu belirten Arteta, Piero Hincapie'nin ise bir veya iki hafta daha sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Yunanistan Milli Takımı'nda yaşadığı arka adale sakatlığının ardından MR kontrolünden geçen Christos Tzolis hakkında da konuşan Arteta, "İşler gerçekten iyi gidiyor. Umarım birkaç hafta içinde onu da tekrar kadroda görebiliriz." ifadelerini kullandı.
"FOTOĞRAFI ÜÇ KEZ ÇEKMEYE ÇALIŞTIK"
Nottingham Forest karşılaşması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mikel Arteta, çekimin daha önce birkaç kez ertelendiğini belirtti.
İspanyol teknik adam, "Olan şu ki, o fotoğrafı üç kez çekmeye çalıştık ve farklı nedenlerle son dakika iptal etmek zorunda kaldık." dedi.
Arteta, çekimin neden Saliba olmadan gerçekleştirildiğini ise şu sözlerle açıkladı:
"Bazı ticari yükümlülüklerimiz vardı, bu işi yapmak için bazı kişiler uçakla gelmişti, bu yüzden o fotoğrafı çekmeye karar verdik."
"TÜM AİLEYLE YENİDEN FOTOĞRAF ÇEKTİRECEĞİZ"
Arsenal'in resmi takım fotoğrafını yeniden çektireceğini duyuran Arteta, "Tüm aileyle birlikte başka bir fotoğraf daha çektireceğiz. Umarım bir gün hepsini bir araya getirebiliriz ve bunu da duyururuz." ifadelerini kullandı.
Saliba'nın yaşanan durumdan olumsuz etkilenmediğini belirten İspanyol çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu onun elinde değildi. Ama Willy normalde her şeyden mutludur. Ne kadar sevildiğini biliyor. Oyuncuların şakalarına maruz kaldı ve tamamen iyi durumda."
SALIBA'NIN SAKATLIĞINDA SON DURUM
Arsenal formasıyla 184 karşılaşmaya çıkan William Saliba, sırtındaki sakatlık nedeniyle bu sezon henüz sahaya çıkamadı.
Bu ayın başında çim üzerinde çalışmalara yeniden başlayan 25 yaşındaki savunmacının iyileşme sürecinin olumlu ilerlediği belirtildi.
Arteta, Fransız futbolcunun durumuyla ilgili, "Sanırım iyileşme sürecinin nasıl gittiğini görmek için önümüzdeki hafta onunla bir MR daha çektireceğiz. Ancak şu ana kadar her şey çok, çok olumlu görünüyor. Onun aramızda olması iyi olacak." dedi.
ARTETA'DAN DİĞER SAKATLAR HAKKINDA AÇIKLAMA
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Nottingham Forest karşılaşması öncesinde diğer sakat oyuncuların durumuna da değindi.
Leeds maçının ardından ısınma sırasında sakatlanan Martin Zubimendi'nin Nottingham Forest karşısında forma giyme ihtimalinin bulunduğunu belirten Arteta, Piero Hincapie'nin ise bir veya iki hafta daha sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Yunanistan Milli Takımı'nda yaşadığı arka adale sakatlığının ardından MR kontrolünden geçen Christos Tzolis hakkında da konuşan Arteta, "İşler gerçekten iyi gidiyor. Umarım birkaç hafta içinde onu da tekrar kadroda görebiliriz." ifadelerini kullandı.