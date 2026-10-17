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Vincenzo Italiano'dan Beşiktaş'ta rekor!

Vincenzo Italiano, kariyerinin en iyi puan ortalamasını Beşiktaş'ta yakaladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Ekim 2026 11:17
Haber: Sabah, Fotoğraf: bjk.com.tr
Vincenzo Italiano'dan Beşiktaş'ta rekor!
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Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, siyahbeyazlı camiada beklentileri fazlasıyla karşıladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Takımını Avrupa Ligi'nde lig aşamasına taşıyan İtalyan hoca, performansını gruplarda da sürdürdü. Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2'lik sonuçla devirip, Kupa 2'de yoluna kayıpsız devam eden deneyimli teknik adam, 15 maçta sadece 3 mağlubiyet aldı. Bu yenilgilerin 3'ü de deplasmanda (Alanya, Amed Sportif Faaliyetler, Kauno Zalgiris) geldi. 12 galibiyetle 2.40 puan ortalaması tutturan Italiano, kariyerinin en iyi puan ortalamasını Beşiktaş'ta yakaladı.

Bundan önceki en iyi derecesi, Serie C ekibi Arzignano'nun başındayken 2.00'dı. 48 yaşındaki çalıştırıcı, aynı zamanda Beşiktaş tarihinde Bernd Schuster'in (2010) ardından Avrupa kupalarının grup/lig aşamalarında çıktığı ilk iki maçtan galip ayrılan ikinci teknik direktör ünvanını aldı.  

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