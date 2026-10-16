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Brooks: "Kendimi 'kötü adam' olarak görüyorum"

Phoenix Suns oyuncusu Dillon Brooks, NBA'deki "kötü adam" imajını benimsediğini ve bu rolün her maç için kendisine motivasyon sağladığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Ekim 2026 16:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Brooks: 'Kendimi 'kötü adam' olarak görüyorum'
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Dillon Brooks, ligdeki en çok tartışılan oyunculardan biri olmasının kendisini rahatsız etmediğini, aksine rekabet gücünü beslediğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Suns forveti, şu ifadeleri kullandı:

"Kendimi kötü adam olarak görüyorum. Bu, her maç için motivasyonumu korumamı sağlıyor.

Bence kötü adam olmak, başka kimsenin üstlenmeyeceği bir meydan okumayı kabul etmek demek."

Brooks, bu rolü yalnızca rakipleri kızdırmakla sınırlı görmediğini belirterek alışılmış hikâyeyi değiştirmek istediğini söyledi:

"Hikâyelerde kötü adamlar hep başarısız olur çünkü kahraman her zaman kazanır. Ama ben yeni bir hikâye yazıp anlattığımı düşünüyorum."

Agresif savunması, fiziksel oyunu ve ligin en büyük yıldızlarına meydan okumaktan çekinmemesiyle tanınan Brooks, bu yaklaşım nedeniyle gelen eleştirileri kimliğinin bir parçası haline getirdi.

30 yaşındaki oyuncu, savunmadaki sertliğinin yanında hücumda da kariyerinin en üretken sezonunu geride bıraktı.

Brooks, 2025-26 normal sezonunda Phoenix formasıyla çıktığı 56 maçta 20,2 sayı, 3,6 ribaund ve 1,8 asist ortalamaları yakaladı.

Maç başına 30,4 dakika oynayan tecrübeli forvet, yüzde 43,5 saha içi ve yüzde 34,4 üçlük isabeti buldu.

Bu performans, 2024-25 sezonunda Houston Rockets formasıyla 75 maçta yakaladığı 14 sayılık ortalamaya göre önemli bir artış anlamına geldi.

Houston'a katılmadan önce Memphis Grizzlies'ta altı sezon geçiren Brooks, savunmadaki yoğunluğu ve rakipleriyle yaşadığı mücadelelerle öne çıkmıştı.

2022-23 sezonunda NBA'in en iyi ikinci savunma beşine seçilen oyuncu, dokuz sezonluk kariyerinde 14,8 sayı, 3,3 ribaund ve 2 asist ortalamalarına sahip.

Suns, Brooks ile 6 Ağustos'ta üç yıllığına 73 milyon dolarlık sözleşme uzatmasında anlaşarak oyuncuyu 2030'a kadar planlarının bir parçası haline getirdi.

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