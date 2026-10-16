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İsmail Kartal'a tepki: "Farkında bile değil!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın 6-0'lık yenilgiyi Alanyaspor galibiyetiyle unutturacaklarını söylemesi tepkiyle karşılandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Ekim 2026 10:08
Fotoğraf: AA
İsmail Kartal'a tepki: 'Farkında bile değil!'
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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın 6-0'ı Alanya galibiyetinin unutturabileceğine yönelik açıklaması sarı-lacivertli camiada Aston Villa faciası kadar büyük bir tepkiyle karşılandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İsmail Kartal, maçtan sonra "Bu geceyi bir an önce arkamızda bırakıp unutmak zorundayız. Önümüzde Şampiyonlar Ligi kulvarında oynayacağımız daha çok kritik müsabaka var. Sadece üç gün sonra kendi sahamızda, taraftarımızın önünde çok önemli bir Alanyaspor karşılaşmasına çıkacağız. O maçı kazanarak bu ağır mağlubiyetin izlerini silmek ve taraftarlarımıza kendimizi affettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"6-0'IN FARKINDA DEĞİL"

Sözcü'de yer alan habere göre; Fenerbahçe tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldıktan sonra Teknik Direktör İsmail Kartal'ın ağzından dökülen bu sözler "Özrü kabahatinden büyük" dedirtti.

6-0 faciasını Alanya galibiyetinin unutturabileceğini düşünmesi tepkiyle karşılandı. 6-0'ı olağan bir skor gibi karşılaması "İsmail Hoca 6-0'ın farkında değil" yorumlarını da Fenerbahçe'de beraberinde getirdi.

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