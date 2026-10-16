Milli kick boksçu Berat, dünya şampiyonluğu hayalini gerçekleştirdiği için gururlu

Kariyerinde 60'tan fazla madalya bulunan milli kick boksçu Berat Önal, İtalya'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda 6 maç kazanarak altın madalyaya ulaştı ve yıllardır kurduğu dünya şampiyonluğu hayalini gerçekleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yaklaşık 5 yaşından beri kick boksla ilgilenen 18 yaşındaki milli sporcu Berat, spor hayatı boyunca Türkiye'de katıldığı müsabakalarda mağlubiyet yaşamadı.
Türkiye'de katıldığı 10 şampiyonadan altın madalya kazanan Berat, 13 yılda 60'tan fazla madalya kazandı.
Kariyeri boyunca katıldığı müsabakalarda, yıldızlarda dünya kupası ikinciliği, gençlerde 3 dünya kupası birinciliği, yıldızlarda Avrupa şampiyonluğu, gençlerde bir Avrupa bir de dünya üçüncülüğü bulunan milli sporcu, 18-26 Eylül'de İtalya'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda 6 maç kazanarak hayali olan dünya şampiyonluğunu altın madalyayla taçlandırdı.
Antrenörü Emre Şahin ile haftada 6 gün antrenman yaparak yoğun bir tempoyla yaklaşık 1,5 yılda hazırlandığı şampiyonadan istediğini alan Berat, hem bu başarısını korumak hem de bundan sonra katılacağı büyükler kategorisindeki yarışmalarda yeni başarılar elde etmek istiyor.
Berat Önal, AA muhabirine, ailesinin yönlendirmesiyle spora başladığını söyledi.
Yaklaşık 13 yıllık kick boks macerası olduğunu bildiren Berat, "İlk başlarda hiç böyle olacağını düşünmemiştim. Milli takıma girerim, böyle dereceler yaparım diye. Bu spora çok küçük yaşlarda başladık ama biraz daha büyüdükçe işler biraz daha ciddileşti. O şampiyonluğun tadını alınca daha da keyfe geldim. Daha güzel odaklandım, daha çok çalıştım, daha çok hırslandım. Daha güzel oldu. Çok güzel sonuçlar elde ettik." ifadelerini kullandı.
Berat, milli takıma 2023'te girdiğini ve zorlu bir süreçten geçtiğini anlatarak, şunları dile getirdi:
"İlk milli takımda Avrupa şampiyonu oldum. Sonra 2024'te dünya üçüncülüğü nasip oldu. O gün kendime dünya şampiyonu olacağım diye bir söz verdim. Çok şükür de bunu tuttuk. Zorlu geçti ama çok güzel bir altı maç atarak çok şükür dünya şampiyonu oldum. Haftanın 6 günü antrenman yapıyorduk. Antrenmanların şiddeti çok yoğun, çok tempolu oluyordu, çok yorluyorduk. Çok güzel bir şekilde dünya şampiyonası aldık. Hayatımdaki en zor maç buydu. Çünkü dünya şampiyonası çok zor geçer, oradaki herkes ülkesinin en iyisi."
Hayalini gerçekleştiren Berat, duygu ve hedefleriyle ilgili olarak, "Gerçekten anlatılmaz yaşanır, o kürsüye çıktığım andaki o kalp atışlarım. Yani o heyecanı size anlatamam ama çok gurur ve onur verici bir şey. Herkesin, her Türk çocuğunun böyle bir şey yaşamasını isterim. Dünya şampiyonu olmak zor bir şey ama orayı korumak ondan daha zor. Şimdi büyüklere geçeceğim. Büyüklerde de hedefim yine yenilmemek. Büyükler gençlere göre daha zor. Daha büyük ve tecrübeli insanlarla dövüşüyorsun ama hedefimiz her zaman birincilik. 60'tan fazla madalyam var ama bunların en özeli benim için dünya ve Avrupa şampiyonluğu." ifadelerini kullandı.
- "13 yıllık mazide dünya şampiyonu ünvanına geldi"
Kick Boks Milli Takım Antrenörü Emre Şahin ise Berat'la yaklaşık 13 yıldır birlikte olduklarını, mazilerinin uzun olduğunu belirtti.
Berat'ı küçük yaştan bu yaşa kadar alıp getirmenin, hoca, ağabey ve sırdaş olmanın zor olduğunu aktaran Şahin, "Berat bu işin içerisinde yeteneğini, özgüvenini, sabrını, mücadelesini göstererek bu işi daha iyi yapabileceğine inanarak bu 13 yıllık mazide dünya şampiyonu ünvanına geldi." dedi.
Şahin, Berat'ın kendisine emanet edildikten sonra yalnız bırakmadığına değinerek, şöyle devam etti:
"Biz de Berat'a sahip çıktık. Berat da bizi yalnız bırakmadı. Her sözümüze itimat etti, her şeyi yaptı. Sporda da buralara kadar geldi. Antrenmanları hiç aksatmadı. Bu zamana kadar Türkiye'de hiç yenilmedi. Uluslararası boyutta Avrupa ve Dünya şampiyonasında 2024-2025 yıllarında mağlubiyet yaşadı. 2026 yılında da hedefine ulaşıp gençler kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Hedefimiz Avrupa veya dünya şampiyonası ise biz bunu sonuna kadar başaracağız dediler. Dışarıda oynamadılar, dinlenmelerine dikkat ettiler, yemelerini içmelerine dikkat ettiler. Azimleriyle, sabırlarıyla ülkelerini en güzel şekilde temsil edip bu ünvanı kazandılar."
Berat'ın hedefleriyle ilgili olarak Şahin, şunları kaydetti:
"Berat'ın bundan sonraki hedefi büyükler kategorisi. Evet, büyükler kategorisi zor bir kategori ama yapamayacak anlamına gelmez, yolu zaten biliyor aslında. Çünkü büyük abileriyle ve büyük hocasıyla çalıştı. Berat yetenekli, olmasaydı zaten buralara kadar gelemezdi, bu başarıları da alamazdı. Berat yıldızlarda bir Avrupa şampiyonluğu kazanmış, gençlerde bir Avrupa bir dünya üçüncülüğü olduğu zaman hırs yaptı. Bu sene dünya şampiyonu olacağım dedi ve oldu. Yeteneği zaten var, oyun anlamında muazzam bir üstün zekası var. Büyükler kategorisinde Berat'ın ilerleyen hedeflerde gençlerde neyse onun üzerine biraz daha güçlenip, biraz daha üstüne koyacak. Zekası zaten olduğu için bunları üstüne koyduktan sonra gençlerde neyse büyüklerde de aynen olacağına inanıyorum."
Türkiye'de katıldığı 10 şampiyonadan altın madalya kazanan Berat, 13 yılda 60'tan fazla madalya kazandı.
Kariyeri boyunca katıldığı müsabakalarda, yıldızlarda dünya kupası ikinciliği, gençlerde 3 dünya kupası birinciliği, yıldızlarda Avrupa şampiyonluğu, gençlerde bir Avrupa bir de dünya üçüncülüğü bulunan milli sporcu, 18-26 Eylül'de İtalya'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda 6 maç kazanarak hayali olan dünya şampiyonluğunu altın madalyayla taçlandırdı.
Antrenörü Emre Şahin ile haftada 6 gün antrenman yaparak yoğun bir tempoyla yaklaşık 1,5 yılda hazırlandığı şampiyonadan istediğini alan Berat, hem bu başarısını korumak hem de bundan sonra katılacağı büyükler kategorisindeki yarışmalarda yeni başarılar elde etmek istiyor.
Berat Önal, AA muhabirine, ailesinin yönlendirmesiyle spora başladığını söyledi.
Yaklaşık 13 yıllık kick boks macerası olduğunu bildiren Berat, "İlk başlarda hiç böyle olacağını düşünmemiştim. Milli takıma girerim, böyle dereceler yaparım diye. Bu spora çok küçük yaşlarda başladık ama biraz daha büyüdükçe işler biraz daha ciddileşti. O şampiyonluğun tadını alınca daha da keyfe geldim. Daha güzel odaklandım, daha çok çalıştım, daha çok hırslandım. Daha güzel oldu. Çok güzel sonuçlar elde ettik." ifadelerini kullandı.
Berat, milli takıma 2023'te girdiğini ve zorlu bir süreçten geçtiğini anlatarak, şunları dile getirdi:
"İlk milli takımda Avrupa şampiyonu oldum. Sonra 2024'te dünya üçüncülüğü nasip oldu. O gün kendime dünya şampiyonu olacağım diye bir söz verdim. Çok şükür de bunu tuttuk. Zorlu geçti ama çok güzel bir altı maç atarak çok şükür dünya şampiyonu oldum. Haftanın 6 günü antrenman yapıyorduk. Antrenmanların şiddeti çok yoğun, çok tempolu oluyordu, çok yorluyorduk. Çok güzel bir şekilde dünya şampiyonası aldık. Hayatımdaki en zor maç buydu. Çünkü dünya şampiyonası çok zor geçer, oradaki herkes ülkesinin en iyisi."
Hayalini gerçekleştiren Berat, duygu ve hedefleriyle ilgili olarak, "Gerçekten anlatılmaz yaşanır, o kürsüye çıktığım andaki o kalp atışlarım. Yani o heyecanı size anlatamam ama çok gurur ve onur verici bir şey. Herkesin, her Türk çocuğunun böyle bir şey yaşamasını isterim. Dünya şampiyonu olmak zor bir şey ama orayı korumak ondan daha zor. Şimdi büyüklere geçeceğim. Büyüklerde de hedefim yine yenilmemek. Büyükler gençlere göre daha zor. Daha büyük ve tecrübeli insanlarla dövüşüyorsun ama hedefimiz her zaman birincilik. 60'tan fazla madalyam var ama bunların en özeli benim için dünya ve Avrupa şampiyonluğu." ifadelerini kullandı.
- "13 yıllık mazide dünya şampiyonu ünvanına geldi"
Kick Boks Milli Takım Antrenörü Emre Şahin ise Berat'la yaklaşık 13 yıldır birlikte olduklarını, mazilerinin uzun olduğunu belirtti.
Berat'ı küçük yaştan bu yaşa kadar alıp getirmenin, hoca, ağabey ve sırdaş olmanın zor olduğunu aktaran Şahin, "Berat bu işin içerisinde yeteneğini, özgüvenini, sabrını, mücadelesini göstererek bu işi daha iyi yapabileceğine inanarak bu 13 yıllık mazide dünya şampiyonu ünvanına geldi." dedi.
Şahin, Berat'ın kendisine emanet edildikten sonra yalnız bırakmadığına değinerek, şöyle devam etti:
"Biz de Berat'a sahip çıktık. Berat da bizi yalnız bırakmadı. Her sözümüze itimat etti, her şeyi yaptı. Sporda da buralara kadar geldi. Antrenmanları hiç aksatmadı. Bu zamana kadar Türkiye'de hiç yenilmedi. Uluslararası boyutta Avrupa ve Dünya şampiyonasında 2024-2025 yıllarında mağlubiyet yaşadı. 2026 yılında da hedefine ulaşıp gençler kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Hedefimiz Avrupa veya dünya şampiyonası ise biz bunu sonuna kadar başaracağız dediler. Dışarıda oynamadılar, dinlenmelerine dikkat ettiler, yemelerini içmelerine dikkat ettiler. Azimleriyle, sabırlarıyla ülkelerini en güzel şekilde temsil edip bu ünvanı kazandılar."
Berat'ın hedefleriyle ilgili olarak Şahin, şunları kaydetti:
"Berat'ın bundan sonraki hedefi büyükler kategorisi. Evet, büyükler kategorisi zor bir kategori ama yapamayacak anlamına gelmez, yolu zaten biliyor aslında. Çünkü büyük abileriyle ve büyük hocasıyla çalıştı. Berat yetenekli, olmasaydı zaten buralara kadar gelemezdi, bu başarıları da alamazdı. Berat yıldızlarda bir Avrupa şampiyonluğu kazanmış, gençlerde bir Avrupa bir dünya üçüncülüğü olduğu zaman hırs yaptı. Bu sene dünya şampiyonu olacağım dedi ve oldu. Yeteneği zaten var, oyun anlamında muazzam bir üstün zekası var. Büyükler kategorisinde Berat'ın ilerleyen hedeflerde gençlerde neyse onun üzerine biraz daha güçlenip, biraz daha üstüne koyacak. Zekası zaten olduğu için bunları üstüne koyduktan sonra gençlerde neyse büyüklerde de aynen olacağına inanıyorum."