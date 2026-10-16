Galatasaray, Boteli için yeniden devrede!

Galatasaray, yaz transfer döneminde sonuçlandıramadığı Winsley Boteli transferini ocak ayında bitirmek istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sion'un 20 yaşındaki golcüsünü uzun süredir takip eden Sarı-Kırmızılılar, genç yıldızın bu sezonki çıkışıyla birlikte yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.
İsviçre ekibinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Boteli, geleceğe yatırım yapmak isteyen Cim Bom'un transfer listesindeki yerini koruyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maçta 13 gol ve 5 asist üreten genç futbolcu, skor katkısıyla göz dolduruyor; piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.
BONSERVİSİYLE BERABER
Boteli'nin U23 kontenjanında değerlendirilebilmesi, Galatasaray'ın transfer planında önemli bir avantaj olarak görülüyor. Ancak genç golcü için somut adım atılmadan önce mevcut kadroda yer açılması gündemde.
İKİ AYRILIK DA YOLDA
Bitshiabu ve Ugochukwu ile yolların ayrılması düşünülüyor. Yönetim ve teknik heyetin kadro planlamasına göre şekillenecek süreçte, yazın gerçekleşmeyen operasyonun bu kez sonuçlandırılması hedefleniyor. Aslan, hem hücum hattına alternatif kazandırmak hem de potansiyeli yüksek bir ismi uzun vadeli kadrosuna katmak istiyor.
İsviçre ekibinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Boteli, geleceğe yatırım yapmak isteyen Cim Bom'un transfer listesindeki yerini koruyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maçta 13 gol ve 5 asist üreten genç futbolcu, skor katkısıyla göz dolduruyor; piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.
BONSERVİSİYLE BERABER
Boteli'nin U23 kontenjanında değerlendirilebilmesi, Galatasaray'ın transfer planında önemli bir avantaj olarak görülüyor. Ancak genç golcü için somut adım atılmadan önce mevcut kadroda yer açılması gündemde.
İKİ AYRILIK DA YOLDA
Bitshiabu ve Ugochukwu ile yolların ayrılması düşünülüyor. Yönetim ve teknik heyetin kadro planlamasına göre şekillenecek süreçte, yazın gerçekleşmeyen operasyonun bu kez sonuçlandırılması hedefleniyor. Aslan, hem hücum hattına alternatif kazandırmak hem de potansiyeli yüksek bir ismi uzun vadeli kadrosuna katmak istiyor.