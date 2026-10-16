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Galatasaray, Boteli için yeniden devrede!

Sion'la müthiş bir sezon geçiren, yaz döneminde transferi son anda suya düşen 20 yaşındaki golcü Winsley Boteli, ara transfer dönemi öncesi bir kez daha Galatasaray'ın radarına takılmış durumda.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Ekim 2026 12:17
Haber: Fanatik, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Boteli için yeniden devrede!
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Winsley Boteli
Winsley Boteli
Sion
Galatasaray, yaz transfer döneminde sonuçlandıramadığı Winsley Boteli transferini ocak ayında bitirmek istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sion'un 20 yaşındaki golcüsünü uzun süredir takip eden Sarı-Kırmızılılar, genç yıldızın bu sezonki çıkışıyla birlikte yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

İsviçre ekibinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Boteli, geleceğe yatırım yapmak isteyen Cim Bom'un transfer listesindeki yerini koruyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maçta 13 gol ve 5 asist üreten genç futbolcu, skor katkısıyla göz dolduruyor; piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

BONSERVİSİYLE BERABER

Boteli'nin U23 kontenjanında değerlendirilebilmesi, Galatasaray'ın transfer planında önemli bir avantaj olarak görülüyor. Ancak genç golcü için somut adım atılmadan önce mevcut kadroda yer açılması gündemde.

İKİ AYRILIK DA YOLDA

Bitshiabu ve Ugochukwu ile yolların ayrılması düşünülüyor. Yönetim ve teknik heyetin kadro planlamasına göre şekillenecek süreçte, yazın gerçekleşmeyen operasyonun bu kez sonuçlandırılması hedefleniyor. Aslan, hem hücum hattına alternatif kazandırmak hem de potansiyeli yüksek bir ismi uzun vadeli kadrosuna katmak istiyor. 

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