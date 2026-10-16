Batrakov, Rus efsanelerinin arasına katıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1770 gün sonra gol atan ilk Rus futbolcu Aleksey Batrakov oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 21 yaşındaki oyuncunun Barcelona'ya attığı bu gol, Rusya'da büyük bir sevinçle karşılandı.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü atan Galatasaray'ın genç yeteneği, Avrupa kupalarında Barcelona'ya gol atan onuncu Rus futbolcu oldu.
Böylece Karpin, Mostovoy ve Arshavin gibi efsaneler arasına adını yazdırdı.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü atan Galatasaray'ın genç yeteneği, Avrupa kupalarında Barcelona'ya gol atan onuncu Rus futbolcu oldu.
Böylece Karpin, Mostovoy ve Arshavin gibi efsaneler arasına adını yazdırdı.