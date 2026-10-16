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Batrakov, Rus efsanelerinin arasına katıldı!

Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov, Barcelona'ya attığı golle Şampiyonlar Ligi'nde 1770 gün sonra gol atan ilk Rus futbolcu olurken Avrupa kupalarında Katalan ekibine gol atan 10. Rus oyuncu olarak Karpin, Mostovoy ve Arshavin gibi efsanelerin arasına adını yazdırdı.

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calendar 16 Ekim 2026 10:47
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Batrakov, Rus efsanelerinin arasına katıldı!
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Batrakov
Batrakov
Galatasaray
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1770 gün sonra gol atan ilk Rus futbolcu Aleksey Batrakov oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 21 yaşındaki oyuncunun Barcelona'ya attığı bu gol, Rusya'da büyük bir sevinçle karşılandı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü atan Galatasaray'ın genç yeteneği, Avrupa kupalarında Barcelona'ya gol atan onuncu Rus futbolcu oldu.

Böylece Karpin, Mostovoy ve Arshavin gibi efsaneler arasına adını yazdırdı. 

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