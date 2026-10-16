UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftası 10 maçla sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının ikinci haftasında TSİ 22.00'de ve TSİ 19.45'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.
Beşiktaş, milli futbolcu Ozan Kabak'ın da forma giydiği Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yendi.
İkinci hafta sonunda 6 puan toplayan Juventus, atılan gol fazlasıyla zirveye yerleşti. İkide iki yapan takımlardan Beşiktaş ise 4. sırayı aldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Benfica (Portekiz)-Celtic (İskoçya): 4-1
Olimpik Marsilya (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan): 0-1
Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya): 2-1
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Anderlecht (Belçika): 1-0
Rennes (Fransa)-OFI (Yunanistan): 2-1
Bournemouth (İngiltere)-Sturm Graz (Avusturya): 3-0
Jagiellonia (Polonya)-Ararat-Armenia (Ermenistan): 3-1
Celta Vigo (İspanya)-Juventus (İtalya): 1-2
Hoffenheim (Almanya)-Beşiktaş: 2-3
NEC Nijmegen (Hollanda)-Levski Sofya (Bulgaristan): 1-1
Olimpik Lyon (Fransa)-Crystal Palace (İngiltere): 3-2
AZ Alkmaar (Hollanda)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 2-1
Union Saint-Gilloise (Belçika)-Real Sociedad (İspanya): 1-1
Salzburg (Avusturya)-Milan (İtalya): 0-4
Sparta Prag (Çekya)-Lillestrom (Norveç): 1-1
Lech Poznan (Polonya)-Bayer Leverkusen (Almanya): 0-4
Celje (Slovenya)-Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-3
Torreense (Portekiz)-Sunderland (İngiltere): 1-2
Beşiktaş, milli futbolcu Ozan Kabak'ın da forma giydiği Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yendi.
İkinci hafta sonunda 6 puan toplayan Juventus, atılan gol fazlasıyla zirveye yerleşti. İkide iki yapan takımlardan Beşiktaş ise 4. sırayı aldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Benfica (Portekiz)-Celtic (İskoçya): 4-1
Olimpik Marsilya (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan): 0-1
Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya): 2-1
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Anderlecht (Belçika): 1-0
Rennes (Fransa)-OFI (Yunanistan): 2-1
Bournemouth (İngiltere)-Sturm Graz (Avusturya): 3-0
Jagiellonia (Polonya)-Ararat-Armenia (Ermenistan): 3-1
Celta Vigo (İspanya)-Juventus (İtalya): 1-2
Hoffenheim (Almanya)-Beşiktaş: 2-3
NEC Nijmegen (Hollanda)-Levski Sofya (Bulgaristan): 1-1
Olimpik Lyon (Fransa)-Crystal Palace (İngiltere): 3-2
AZ Alkmaar (Hollanda)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 2-1
Union Saint-Gilloise (Belçika)-Real Sociedad (İspanya): 1-1
Salzburg (Avusturya)-Milan (İtalya): 0-4
Sparta Prag (Çekya)-Lillestrom (Norveç): 1-1
Lech Poznan (Polonya)-Bayer Leverkusen (Almanya): 0-4
Celje (Slovenya)-Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-3
Torreense (Portekiz)-Sunderland (İngiltere): 1-2