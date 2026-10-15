Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya ekibi Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak.
Bu sezon teknik direktör Vincenzo Italiano ile istikrarlı bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
11'LER
Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan, Machida, Bernardo, Kramaric, Burger, Avdulllahu, Daghim, Asllani, Hlozek
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Ndidi, İlhan Fakılı, Orkun, Olaitan, Trossard, Oh.
- Cerny, Rashica ve Vlahovic forma giyemeyecek
Beşiktaş'ta Hoffenheim maçı öncesinde üç eksik oyuncu bulunuyor.
Süper Lig'in 7. haftasındaki Kocaelispor müsabakasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Vaclav Cerny'nin MR görüntülemesinde sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandı.
Çek kanat oyuncusu, Almanya deplasmanında formasından uzak kalacak.
Tedavilerine devam edilen Milot Rashica da Hoffenheim karşısında görev yapamayacak.
Öte yandan mide rahatsızlığı nedeniyle serum tedavisi gören ve bu sabah yapılan antrenmana katılmayan Dusan Vlahovic de kamp kadrosuna alınmadı.
- Orkun Kökçü formda
Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, son zamanlardaki performansıyla dikkati çekiyor.
Bu sezon 13 maçta 5 kez rakip fileleri havalandıran Orkun, etkili oyununu Almanya deplasmanında da sürdürmek istiyor.
- Avrupa'da 7 maçın 6'sını kazandı
Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 6 kez sahadan galip ayrıldı.
Avrupa kupalarında Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti.
Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra rövanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ise Olimpik Marsilya'yı da 4-1 yenmeyi başardı.
Söz konusu süreçte 12 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, 2 defa da topu kendi ağlarında gördü.
- Hoffenheim'da tanıdık bir yüz: Ozan Kabak
Beşiktaş'ın kozlarını paylaşacağı Hoffenheim'da tanıdık bir yüz dikkati çekiyor.
Alman ekibinin savunmasında görev yapan milli futbolcu Ozan Kabak, bu sezon 7 mücadelede sahada yer aldı.
Söz konusu maçlarda Ozan, 1 gol kaydetti.
- Beşiktaş'ın UEFA kadrosu
Siyah-beyazlı takımın UEFA'ya bildirdiği listede yer alan futbolcular şunlar:
Kaleciler: Alexander Nübel, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar
Savunma: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Azem Yortaç
Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim
Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy
- Beşiktaş'ın Hoffenheim kamp kadrosu
Beşiktaş'ın Hoffenheim maçı için belirlediği 24 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy.
Almanya temsilcisi Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 266. maçına çıkacak.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 265 maçın 103'ünden galibiyetle ayrıldı.
Söz konusu karşılaşmaların 50'sinde rakipleriyle berabere kalan Beşiktaş, 112 müsabakada ise mağlup oldu.
Avrupa macerasında 360 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, kalesinde 397 gol gördü.
- Türkiye'yi 47 kez temsil etti
Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde eleme turları dahil Türkiye'yi yurt dışında 47 kez temsil etti.
Beşiktaş, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 7, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19 ve UEFA Konferans Ligi'nde 2 defa yer aldı.
- Avrupa kupaları performansı
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında sergilediği performans şöyle:
- "Kupa 2"de 141. maç
Siyah-beyazlı ekip, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki "2 numaralı" organizasyonunda daha önce 140 maça çıktı.
Organizasyonda 63 galibiyet elde eden Beşiktaş, rakipleriyle 25 kez berabere kalırken, 52 maçtan ise mağlup ayrıldı.
"Kupa 2"deki maçlarda 221 gol bulan Beşiktaş, kalesinde 182 gol gördü.
Beşiktaş, Hoffenheim mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 141. kez sahne alacak.
- Deplasmandaki 133. müsabaka
Beşiktaş, Alman ekibi Hoffenheim ile oynayacağı maçla Avrupa kupalarında deplasmandaki 133. mücadelesini verecek.
Avrupa kupalarında bugüne dek deplasmanda 132 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı takım, bu maçların 35'ini kazanırken 24'ünde berabere kaldı, 73'ünde ise mağlup oldu.
Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 151 kez havalandırırken, kalesinde 246 gole engel olamadı.
- Avrupa'da 3 kez çeyrek final oynadı
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlılar, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.
Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken bu turda penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elenerek organizasyona veda etti.
- En farklı galibiyetini B36 Torshavn karşısında aldı
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini Faroe Adaları takımı B36 Torshavn karşısında aldı.
Siyah-beyazlı takım, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda sahasında B36 Torshavn'ı 6-0 yenmeyi başardı.
2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'ya konuk olan Beşiktaş, sahadan 5-0 galip ayrıldı.
Siyah-beyazlılar ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Tel Aviv ve İsviçre'nin Lugano ekibini 5-1'lik skorlarla mağlup etti.
- Hükmen galibiyetler
Beşiktaş'ın, haberde değerlendirmeye alınmayan Avrupa kupalarında hükmen galibiyetleri de bulunuyor.
Siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1958-1959 sezonunda Yunanistan'ın Olympiakos, 1986-1987 sezonunda da Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımlarının sahaya çıkmamaları üzerine hükmen galip ilan edilerek tur atladı.
- En farklı yenilgiler
Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde en farklı skorlu yenilgiyi ise İngiliz temsilcisi Liverpool'dan aldı.
Siyah-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında deplasmanda Liverpool'a 8-0'lık skorla yenildi.
Beşiktaş, 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda İngiliz takımı Leeds United'a, 2016-2017'de ise yine aynı organizasyonda deplasmanda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e 6-0'lık skorlarla kaybetti.
- Avrupa golcüleri
Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu ünvanını yaklaşık 30 yıldır Oktay Derelioğlu elinde bulunduruyor.
Beşiktaş formasıyla 1993-1999 yılları arasında Avrupa'da 14 gol atan ilk sıradaki Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor.
Siyah-beyazlılarda Ricardo Quaresma ile Bobo da Avrupa'da 12'şer gol kaydetti.
Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan ancak Avrupa listesinde yer almayan Milot Rashica'nın 4 golü bulunurken, kaptan Orkun Kökçü'nün 3, Semih Kılıçsoy ve Amir Murillo'nun 2'şer, Hyeon-gyu Oh, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı ve Ernest Poku'nun ise 1'er golü bulunuyor.
BEŞİKTAŞ, ALMAN TAKIMLARIYLA 15. KEZ KARŞILAŞACAK
Hoffenheim'e konuk olacak Beşiktaş, Alman ekipleriyle 15. maçını oynayacak.
Almanya temsilcileriyle Avrupa Kupa Galipleri Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde (Eski adı UEFA Kupası) oynadığı 14 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 9 gol atarken kalesinde ise 31 gol gördü.
Beşiktaş, daha önce Borussia Dortmund ve Bayern Münih ile 4'er, Leipzig ve Wolfsburg ile 2'şer, Eintracht Frankfurt ve Bayer Leverkusen'le de 1'er kez kozlarını paylaştı.
Siyah-beyazlılar, Alman ekiplerine karşı ilk resmi maçına 13 Eylül 1989 tarihinde Kupa Galipleri Kupası 1. turu ilk maçında Borussia Dortmund karşısında çıktı. Beşiktaş, bu müsabakada rakibine 1-0 kaybetti.
- Hoffenheim ile ilk maç
Beşiktaş ile Hoffenheim, tarihlerinde ilk kez kozlarını paylaşacak.
Avrupa kupalarına direkt katılan Hoffenheim ile lig aşamasında eşleşen siyah-beyazlılar, deplasmanda puan mücadelesi verecek.
Almanya Ligi'nde (Bundesliga) de düşme hattında yer alan Hoffenheim, Avrupa kupalarına yenilgiyle başlarken Beşiktaş ise organizasyona galibiyetle giriş yaptı.
- Hoffenheim'ın Türk ekipleriyle 3. randevusu
Hoffenheim, daha önce Türk temsilcileriyle 2 kez karşı karşıya geldi.
Alman ekibi, 2017-2018 sezonunda İstanbul Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi gruplarında karşılaştı. İstanbul'daki maç 1-1 sona ererken Hoffenheim, sahasında ise 3-1 galip geldi.
Almanya temsilcisi, Beşiktaş maçıyla 3. kez Türk takımlarıyla mücadele verecek.
- Beşiktaş, Leipzig'i iki kez devirdi
Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında karşılaştığı Alman ekibi Leipzig'i iki maçta da yenmeyi başardı.
O dönem teknik direktör Şenol Güneş'in çalıştırdığı siyah-beyazlılar, Porto, Monaco ve Leipzig'in yer aldığı grubu yenilgisiz lider tamamlayarak Türk futbol tarihinin en önemli başarılarından birine imza attı.
Grubunu 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayarak tamamlayan siyah-beyazlı takım, Leipzig karşısında İstanbul'da 2-0, deplasmanda da 2-1 galip geldi.
Beşiktaş, Leipzig'i yenerek böylelikle ilk kez bir Alman temsilcisini mağlup etti.
- Alman takımlarıyla oynanan maçlar
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında Almanya temsilcileriyle yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
Bu sezon teknik direktör Vincenzo Italiano ile istikrarlı bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
11'LER
Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan, Machida, Bernardo, Kramaric, Burger, Avdulllahu, Daghim, Asllani, Hlozek
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Ndidi, İlhan Fakılı, Orkun, Olaitan, Trossard, Oh.
- Cerny, Rashica ve Vlahovic forma giyemeyecek
Beşiktaş'ta Hoffenheim maçı öncesinde üç eksik oyuncu bulunuyor.
Süper Lig'in 7. haftasındaki Kocaelispor müsabakasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Vaclav Cerny'nin MR görüntülemesinde sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandı.
Çek kanat oyuncusu, Almanya deplasmanında formasından uzak kalacak.
Tedavilerine devam edilen Milot Rashica da Hoffenheim karşısında görev yapamayacak.
Öte yandan mide rahatsızlığı nedeniyle serum tedavisi gören ve bu sabah yapılan antrenmana katılmayan Dusan Vlahovic de kamp kadrosuna alınmadı.
- Orkun Kökçü formda
Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, son zamanlardaki performansıyla dikkati çekiyor.
Bu sezon 13 maçta 5 kez rakip fileleri havalandıran Orkun, etkili oyununu Almanya deplasmanında da sürdürmek istiyor.
- Avrupa'da 7 maçın 6'sını kazandı
Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 6 kez sahadan galip ayrıldı.
Avrupa kupalarında Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti.
Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra rövanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ise Olimpik Marsilya'yı da 4-1 yenmeyi başardı.
Söz konusu süreçte 12 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, 2 defa da topu kendi ağlarında gördü.
- Hoffenheim'da tanıdık bir yüz: Ozan Kabak
Beşiktaş'ın kozlarını paylaşacağı Hoffenheim'da tanıdık bir yüz dikkati çekiyor.
Alman ekibinin savunmasında görev yapan milli futbolcu Ozan Kabak, bu sezon 7 mücadelede sahada yer aldı.
Söz konusu maçlarda Ozan, 1 gol kaydetti.
- Beşiktaş'ın UEFA kadrosu
Siyah-beyazlı takımın UEFA'ya bildirdiği listede yer alan futbolcular şunlar:
Kaleciler: Alexander Nübel, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar
Savunma: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Azem Yortaç
Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim
Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy
- Beşiktaş'ın Hoffenheim kamp kadrosu
Beşiktaş'ın Hoffenheim maçı için belirlediği 24 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy.
Almanya temsilcisi Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 266. maçına çıkacak.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 265 maçın 103'ünden galibiyetle ayrıldı.
Söz konusu karşılaşmaların 50'sinde rakipleriyle berabere kalan Beşiktaş, 112 müsabakada ise mağlup oldu.
Avrupa macerasında 360 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, kalesinde 397 gol gördü.
- Türkiye'yi 47 kez temsil etti
Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde eleme turları dahil Türkiye'yi yurt dışında 47 kez temsil etti.
Beşiktaş, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 7, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19 ve UEFA Konferans Ligi'nde 2 defa yer aldı.
- Avrupa kupaları performansı
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında sergilediği performans şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi
|89
|27
|19
|43
|89
|153
|UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi
|140
|63
|25
|52
|221
|182
|Kupa Galipleri Kupası
|20
|4
|4
|12
|21
|38
|UEFA Konferans Ligi
|16
|9
|2
|5
|29
|24
|TOPLAM
|265
|103
|50
|112
|360
|397
- "Kupa 2"de 141. maç
Siyah-beyazlı ekip, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki "2 numaralı" organizasyonunda daha önce 140 maça çıktı.
Organizasyonda 63 galibiyet elde eden Beşiktaş, rakipleriyle 25 kez berabere kalırken, 52 maçtan ise mağlup ayrıldı.
"Kupa 2"deki maçlarda 221 gol bulan Beşiktaş, kalesinde 182 gol gördü.
Beşiktaş, Hoffenheim mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 141. kez sahne alacak.
- Deplasmandaki 133. müsabaka
Beşiktaş, Alman ekibi Hoffenheim ile oynayacağı maçla Avrupa kupalarında deplasmandaki 133. mücadelesini verecek.
Avrupa kupalarında bugüne dek deplasmanda 132 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı takım, bu maçların 35'ini kazanırken 24'ünde berabere kaldı, 73'ünde ise mağlup oldu.
Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 151 kez havalandırırken, kalesinde 246 gole engel olamadı.
- Avrupa'da 3 kez çeyrek final oynadı
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlılar, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.
Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken bu turda penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elenerek organizasyona veda etti.
- En farklı galibiyetini B36 Torshavn karşısında aldı
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini Faroe Adaları takımı B36 Torshavn karşısında aldı.
Siyah-beyazlı takım, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda sahasında B36 Torshavn'ı 6-0 yenmeyi başardı.
2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'ya konuk olan Beşiktaş, sahadan 5-0 galip ayrıldı.
Siyah-beyazlılar ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Tel Aviv ve İsviçre'nin Lugano ekibini 5-1'lik skorlarla mağlup etti.
- Hükmen galibiyetler
Beşiktaş'ın, haberde değerlendirmeye alınmayan Avrupa kupalarında hükmen galibiyetleri de bulunuyor.
Siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1958-1959 sezonunda Yunanistan'ın Olympiakos, 1986-1987 sezonunda da Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımlarının sahaya çıkmamaları üzerine hükmen galip ilan edilerek tur atladı.
- En farklı yenilgiler
Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde en farklı skorlu yenilgiyi ise İngiliz temsilcisi Liverpool'dan aldı.
Siyah-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında deplasmanda Liverpool'a 8-0'lık skorla yenildi.
Beşiktaş, 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda İngiliz takımı Leeds United'a, 2016-2017'de ise yine aynı organizasyonda deplasmanda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e 6-0'lık skorlarla kaybetti.
- Avrupa golcüleri
Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu ünvanını yaklaşık 30 yıldır Oktay Derelioğlu elinde bulunduruyor.
Beşiktaş formasıyla 1993-1999 yılları arasında Avrupa'da 14 gol atan ilk sıradaki Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor.
Siyah-beyazlılarda Ricardo Quaresma ile Bobo da Avrupa'da 12'şer gol kaydetti.
Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan ancak Avrupa listesinde yer almayan Milot Rashica'nın 4 golü bulunurken, kaptan Orkun Kökçü'nün 3, Semih Kılıçsoy ve Amir Murillo'nun 2'şer, Hyeon-gyu Oh, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı ve Ernest Poku'nun ise 1'er golü bulunuyor.
BEŞİKTAŞ, ALMAN TAKIMLARIYLA 15. KEZ KARŞILAŞACAK
Hoffenheim'e konuk olacak Beşiktaş, Alman ekipleriyle 15. maçını oynayacak.
Almanya temsilcileriyle Avrupa Kupa Galipleri Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde (Eski adı UEFA Kupası) oynadığı 14 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 9 gol atarken kalesinde ise 31 gol gördü.
Beşiktaş, daha önce Borussia Dortmund ve Bayern Münih ile 4'er, Leipzig ve Wolfsburg ile 2'şer, Eintracht Frankfurt ve Bayer Leverkusen'le de 1'er kez kozlarını paylaştı.
Siyah-beyazlılar, Alman ekiplerine karşı ilk resmi maçına 13 Eylül 1989 tarihinde Kupa Galipleri Kupası 1. turu ilk maçında Borussia Dortmund karşısında çıktı. Beşiktaş, bu müsabakada rakibine 1-0 kaybetti.
- Hoffenheim ile ilk maç
Beşiktaş ile Hoffenheim, tarihlerinde ilk kez kozlarını paylaşacak.
Avrupa kupalarına direkt katılan Hoffenheim ile lig aşamasında eşleşen siyah-beyazlılar, deplasmanda puan mücadelesi verecek.
Almanya Ligi'nde (Bundesliga) de düşme hattında yer alan Hoffenheim, Avrupa kupalarına yenilgiyle başlarken Beşiktaş ise organizasyona galibiyetle giriş yaptı.
- Hoffenheim'ın Türk ekipleriyle 3. randevusu
Hoffenheim, daha önce Türk temsilcileriyle 2 kez karşı karşıya geldi.
Alman ekibi, 2017-2018 sezonunda İstanbul Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi gruplarında karşılaştı. İstanbul'daki maç 1-1 sona ererken Hoffenheim, sahasında ise 3-1 galip geldi.
Almanya temsilcisi, Beşiktaş maçıyla 3. kez Türk takımlarıyla mücadele verecek.
- Beşiktaş, Leipzig'i iki kez devirdi
Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında karşılaştığı Alman ekibi Leipzig'i iki maçta da yenmeyi başardı.
O dönem teknik direktör Şenol Güneş'in çalıştırdığı siyah-beyazlılar, Porto, Monaco ve Leipzig'in yer aldığı grubu yenilgisiz lider tamamlayarak Türk futbol tarihinin en önemli başarılarından birine imza attı.
Grubunu 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayarak tamamlayan siyah-beyazlı takım, Leipzig karşısında İstanbul'da 2-0, deplasmanda da 2-1 galip geldi.
Beşiktaş, Leipzig'i yenerek böylelikle ilk kez bir Alman temsilcisini mağlup etti.
- Alman takımlarıyla oynanan maçlar
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında Almanya temsilcileriyle yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Organizasyon
|Maç
|Sonuç
|1989-1990
|Kupa Galipleri Kupası
|Beşiktaş-Dortmund
|0-1
|1989-1990
|Kupa Galipleri Kupası
|Dortmund-Beşiktaş
|2-1
|1997-1998
|Şampiyonlar Ligi
|Bayern Münih-Beşiktaş
|2-0
|1997-1998
|Şampiyonlar Ligi
|Beşiktaş-Bayern Münih
|0-2
|2006-2007
|UEFA Kupası
|Leverkusen-Beşiktaş
|2-1
|2009-2010
|Şampiyonlar Ligi
|Wolfsburg-Beşiktaş
|0-0
|2009-2010
|Şampiyonlar Ligi
|Beşiktaş-Wolfsburg
|0-3
|2017-2018
|Şampiyonlar Ligi
|Beşiktaş-Leipzig
|2-0
|2017-2018
|Şampiyonlar Ligi
|Leipzig-Beşiktaş
|1-2
|2018-2019
|Şampiyonlar Ligi
|Bayer Münih-Beşiktaş
|5-0
|2018-2019
|Şampiyonlar Ligi
|Beşiktaş-Bayern Münih
|1-3
|2021-2022
|Şampiyonlar Ligi
|Beşiktaş-Dortmund
|1-2
|2021-2022
|Şampiyonlar Ligi
|Dortmund-Beşiktaş
|5-0
|2024-2025
|Avrupa Ligi
|Beşiktaş-Eintracht Frankfurt
|1-3