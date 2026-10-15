Karagümrük'e Mardin'de geçit yok!

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Mardin 1969 Spor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Mardin 21 Kasım Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DİMİTROV GALİBİYETİ GETİRDİ
Mardin 1969 Spor, karşılaşmanın 10. dakikasında Z. Dimitrov'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken ikinci yarıda başka gol olmadı ve Mardin temsilcisi sahadan üç puanla ayrıldı.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla Mardin 1969 Spor, ligdeki 10. maçında 5. galibiyetini alarak puanını 18'e yükseltti ve 5. sıraya yerleşti. Üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Fatih Karagümrük ise 13 puanda kaldı ve 10. sırada yer aldı.
Stat: 21 Kasım
Hakemler: Burak Olcar, Kadir Akıllı,Oğuzhan Yazır
Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Denic (Dk. 72 Osman Yıldırım), Kayode (Dk. 72 Berkay Doğan), Dimitrov, Uğur Adem Gezer, Adem Eren Kabak, Mustafa Şengül, Kerim Alıcı (Dk. 31 Eray Korkmaz), Wilks (Dk. 55 Emre Taşdemir), Teklic (Dk. 55 Şahverdi Çetin)
Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Silvestri, Biraschi, Emre Akbaba, Barış Kalaycı (Dk. 65 Tiago Çukur), Cenk Tosun, Onogo (Dk. 84 Tarık Buğra Kalpaklı), Siopis (Dk. 80 Doh), Candan Başkale, Ramazan Civelek (Dk. 65 Halis Joshua Esen), Muhammed Sarıkaya, Anıl Yiğit Çınar
Gol: Dk. 10 Dimitrov (Mardin 1969 Spor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Adem Eren Kabak, Dk. 38 Teklic, Dk. 90+3 Emre Taşdemir (Mardin 1969 Spor), Dk. 90 Anıl Yiğit Çınar (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük)
Mardin 21 Kasım Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DİMİTROV GALİBİYETİ GETİRDİ
Mardin 1969 Spor, karşılaşmanın 10. dakikasında Z. Dimitrov'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken ikinci yarıda başka gol olmadı ve Mardin temsilcisi sahadan üç puanla ayrıldı.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla Mardin 1969 Spor, ligdeki 10. maçında 5. galibiyetini alarak puanını 18'e yükseltti ve 5. sıraya yerleşti. Üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Fatih Karagümrük ise 13 puanda kaldı ve 10. sırada yer aldı.
Stat: 21 Kasım
Hakemler: Burak Olcar, Kadir Akıllı,Oğuzhan Yazır
Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Denic (Dk. 72 Osman Yıldırım), Kayode (Dk. 72 Berkay Doğan), Dimitrov, Uğur Adem Gezer, Adem Eren Kabak, Mustafa Şengül, Kerim Alıcı (Dk. 31 Eray Korkmaz), Wilks (Dk. 55 Emre Taşdemir), Teklic (Dk. 55 Şahverdi Çetin)
Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Silvestri, Biraschi, Emre Akbaba, Barış Kalaycı (Dk. 65 Tiago Çukur), Cenk Tosun, Onogo (Dk. 84 Tarık Buğra Kalpaklı), Siopis (Dk. 80 Doh), Candan Başkale, Ramazan Civelek (Dk. 65 Halis Joshua Esen), Muhammed Sarıkaya, Anıl Yiğit Çınar
Gol: Dk. 10 Dimitrov (Mardin 1969 Spor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Adem Eren Kabak, Dk. 38 Teklic, Dk. 90+3 Emre Taşdemir (Mardin 1969 Spor), Dk. 90 Anıl Yiğit Çınar (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük)