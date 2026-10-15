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Iheanacho, Bursaspor'u sırtladı!

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bursaspor, deplasmanda Muğlaspor'u Kelechi Iheanacho'nun iki ve Hüseyin Maldar'ın bir golüyle 3-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Ekim 2026 21:56 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026 22:59
Fotoğraf: bursaspor.org.tr
Iheanacho, Bursaspor'u sırtladı!
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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Muğlaspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Muğla Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede Bursaspor, rakibini 3-0 yenerek üç puanın sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla IHEANACHO'DAN DUBLE

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda etkili olan Bursaspor, 58. dakikada Kelechi Iheanacho'nun golüyle öne geçti. Nijeryalı futbolcu, 79. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye yükseltti.

Bursaspor, 83. dakikada Hüseyin Maldar'ın kaydettiği golle skoru 3-0'a getirdi ve mücadeleden farklı galibiyetle ayrıldı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla Bursaspor, ligdeki 10. maçında 7. galibiyetini alarak puanını 22'ye yükseltti ve ikinci sıraya yerleşti. Muğlaspor ise 12 puanda kaldı ve 12. sırada yer aldı.

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Samet Özkul, Mehmet Şengül

Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Alihan Kazmaz (Dk. 72 Bilal Ceylan), Mago, Orhan Nahırcı, Oğuzhan Matur (Dk. 72 Avramovski), Ali Kaan Güneren, Çelhaka (Dk. 72 Camaj), Ahmet Emin Engin, Diarra, Osundina (Dk. 62 Poyraz Yıldırım), Yasin Uzunoğlu (Dk. 46 Sissoko)

Bursaspor: Kerem Matışlı, Ertuğrul Ersoy, Emirhan Başyiğit, Elitim, Halil Akbunar (Dk. 64 Hüseyin Maldar), Lincoln Henrique, Iheanacho (Dk. 84 Baran Başyiğit), Eyüp Akcan (Dk. 74 Baker), Boutrah (Dk. 74 Emir Kaan Gültekin), Rahmetullah Berişbek (Dk. 84 Zeki Yavru), Barış Gök

Goller: Dk. 58 ve 79 Iheanacho, Dk. 83 Hüseyin Maldar (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Yasin Uzunoğlu, Dk. 53 Çelhaka, Dk. 90 Mago (Muğlaspor), Dk. 35 Ertuğrul Ersoy (Bursaspor)

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