Antony'nin evine hırsız girdi! Yıldız futbolcudan açıklama

Real Betis, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Porto'yu 3-2 mağlup etti. Ancak İspanyol ekibinin galibiyetle tamamladığı gecede Brezilyalı futbolcu Antony, üzücü bir olayla karşı karşıya kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Antony, karşılaşma sırasında evine hırsız girdiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaşadıklarını paylaşan Brezilyalı yıldız, evinin ve özel alanının ihlal edilmesinin kendisini derinden etkilediğini belirtti.



Maddi kayıptan çok ailesinin yaşadığı korkunun kendisini üzdüğünü ifade eden Antony, ailesinin hayatı, huzuru ve mutluluğunun her şeyden daha değerli olduğunu dile getirdi.





ANTONY'NİN AÇIKLAMASI

Antony, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Bugün burada çok üzücü ve öfke verici bir durumu paylaşmak için bulunuyorum. Harika geçmesi beklenen bir gece, öfke ve hayal kırıklığına dönüştü.Evinize girildiğinde neler hissettiğinizi anlatmak zor. Bu kadar emek, çalışma ve özveriyle elde ettiğimiz her şeyin, her bir şeyi kazanmak için vermek zorunda kaldığımız mücadelelerden haberi bile olmayan biri tarafından alınıp götürüldüğünü bilmek çok zor.Ancak en çok acı veren ve öfkelendiren şey yalnızca maddi kayıp değil. Kendimizi en güvende hissetmemiz gereken yerde yaşadığımız güvensizlik duygusu. Aileme bakmak ve böyle bir olayın geride bıraktığı korkuyu ve güvensizliği en çok sevdiğim insanların gözlerinde görmek.Bütün bunların karşısında benim için bir şey daha da netleşti: Dünyada hiçbir maddi varlık, ailemin hayatından, huzurundan ve mutluluğundan daha değerli değildir.Kaybettiğimiz her şeyi yeniden kazanabiliriz. Çalışmaya devam edeceğiz, hayallerimiz hâlâ canlı ve ilerleme isteğimiz hiç azalmadı.Gerçekten önemli olan, ailemin gözlerinin içine bakabilmek ve bu zor anı aşmak için hâlâ birlikte, birlik içinde ve güçlü olduğumuzu bilmektir.Öfke ve güvensizlik duygusu devam ediyor. Ancak en büyük zenginliğimizin hiçbir zaman evimizin içindeki maddi eşyalar değil, orayı gerçek bir yuva hâline getiren insanlar olduğu gerçeği de değişmiyor.Çünkü sonuçta benim en büyük başarım hiçbir zaman satın alabildiğim şeyler değil, yanımda olan ailem oldu.