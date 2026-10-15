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Kenan Karaman: "Batshuayi'nin şutu sonrası polis geldi!"

Schalke forması giyen eski Beşiktaşlı futbolcu Kenan Karaman, siyah-beyazlı takımda yaşadığı ilginç bir anıyı anlattı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Ekim 2026 16:06
Fotoğraf: X.com
Kenan Karaman: 'Batshuayi'nin şutu sonrası polis geldi!'
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Schalke forması giyen eski Beşiktaşlı futbolcu Kenan Karaman, siyah-beyazlı takımda yaşadığı ilginç bir anıyı anlattı. HT Spor'a konuşan Karaman, Beşiktaş'ın orta saha oyuncuları Salih Uçan, Junior Olaitan ve Orkun Kökçü hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kenan Karaman, Beşiktaş döneminde Michy Batshuayi'nin antrenmanda çektiği bir şutun tesislerin dışındaki polis aracına isabet ettiğini söyledi.

"BATSHUAYI POLİS ARABASININ CAMINI KIRMIŞ"

Olayı gülerek hatırladıklarını belirten Karaman, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş döneminde şut antrenmanı yapıyorduk. Batshuayi de çok sert bir şut çekti ve topu tesislerin dışına attı. Antrenman bitti, biz de içeri giriyorduk. Bir baktık, polis tesislere gelmiş. Top resmen polis arabasına çarpmış, hatta arabanın camı falan kırılmış. Biz de orada bir güldük, bütün takım şok olmuştuk. Batshuayi'ye şaka yollu, 'Batshuayi, seni alıp götürecekler şimdi!' diyorduk."

SALİH, ORKUN, OLAITAN

Beşiktaş'ın orta saha üçlüsü Salih Uçan, Junior Olaitan ve Orkun Kökçü'den övgüyle söz eden Karaman, oyuncuların farklı özellikleriyle takıma katkı sağladığını vurguladı.

"Üç oyuncu da gerçekten Beşiktaş için çok değerli. Çünkü birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar. Üçünün de farklı özellikleri var. Bu da çok önemli. Orta sahaya farklı bir dinamik katıyorlar" diyen Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salih, tabii ki daha çok defans hattının önünde kalarak oradaki topları kazanıyor. Olaitan ve Orkun'la birlikte hızlı geçişleri Beşiktaş'ın çok iyi yaptığını düşünüyorum. Orkun da bu sene gole çok yakın oynuyor ve kalitesini gösteriyor."

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