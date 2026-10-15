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Trabzonspor'dan Avrupa'ya galibiyetle başlangıç!

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Ekim 2026 21:40 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026 22:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan Avrupa'ya galibiyetle başlangıç!
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Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tammelan Stadyumu'nda oynanan maçı bordo-mavili temsilcimiz 4-2 kazanarak lig aşamasına 3 puanla başladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Trabzonspor, 3. dakikada Paul Onuachu'nun attığı golle 1-0 öne geçti.


Trabzonspor, 44. dakikada Muhammed Salah'ın attığı golle birlikte farkı 2'ye çıkardı.


İlk yarı, Bordo-Mavililer'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Trabzonspor, 47. dakikada Franculino Dju'nun attığı golle skor 3-0'a geldi. 


Mücadelenin 54 dakikasında KuPS oyuncusu Petteri Pennanen, kornerden direkt attığı golle farkı 2'ye indirdi. 


ONANA PENALTI KURTARDI

Ev sahibi ekipte Piotr Parzyszek, 59. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. Penaltıyı kullanan Parzyszek, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, sağına uzanan kaleci Andre Onana topu kurtardı. Parzyszek önünde kalan topa bir kez daha vurdu, top üstten auta gitti. 

Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde ise Trabzonspor'da Franculino Dju, bir kez daha sahneye çıktı ve farkı yeniden 3'e çıkaran golü attı.

Maçın 90+6. dakikasında ise ev sahibi ekipte Gustav Engvall, farkı yeniden 2'ye indirdi. 

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve temsilcimiz Trabzonspor, maçı 4-2 kazanarak Konferans Ligi'nde lig aşamasına galibiyetle başladı. 

Trabzonspor, bir sonraki maçta Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Bordo-Mavililer, Konferans Ligi'nin 2. haftasında ise 22 Ekim Perşembe günü Hearts'i ağırlayacak. 

KuPS Kuopio ise Konferans Ligi'nin 2. haftasında 22 Ekim Perşembe günü deplasmanda Banja Luka ile karşılaşacak. 



THOMAS REIS İLE 3'TE 3

Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çıktığı üçüncü maçtan da galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u ise deplasmanda 3-0 mağlup eden bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio'yu da 4-2 yenerek Reis yönetiminde 3'te 3 yaptı.



PAUL ONUACHU SAKATLANDI


UEFA Konferans Ligi'nde KuPS ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor'da bir sakatlık yaşandı.

Trabzonspor, KuPS deplasmanında 3. dakikada Paul Onuachu ile 1-0 öne geçti. Onuachu, golden sonra sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Sakatlanan Onuachu yerine 10. dakikada Franculino Dju oyuna dahil oldu.



MUHAMMED SALAH ŞOV YAPTI


Trabzonspor forması giyen Muhammed Salah, Konferans Ligi'ne harika bir başlangıç yaptı.

Salah, KuPS ile deplasmanda oynanan maçta ilk yarıda 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

3. dakikada Paul Onuachu'ya asist yapan Mısırlı yıldız, 44. dakikada ise ağları havalandırdı.

SALAH'TAN BÜYÜK BAŞARI

Muhammed Salah, hem Şampiyonlar Ligi hem Avrupa Ligi hem de Konferans Ligi maçında gol atan ve asist yapan üçüncü oyuncu oldu:

-Muhammed Salah
-Cody Gakpo
-Mario Götze

THOMAS REIS'TEN 6 DEĞİŞİKLİK

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, son olarak Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre 6 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Thomas Reis, sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığının yanı sıra 19 Ekim Pazartesi günü sahalarında Beşiktaş ile yapacakları maçı da düşünerek değişikliklere gitti.

Samsunspor maçında ilk 11'de forma giyen Fabinho, Muçi, Dju yedek kulübesinde yer alırken Savic ve Mustafa Eskihellaç sakatlıkları, Nwaiwu ise kart cezası nedeniyle forma giyemedi.

Bu oyuncuların yerine Mendy, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Bouchouari, Ozan Tufan ve Onuachu ilk 11'de forma giydi.

Trabzonspor, sahaya Onana, Pina, Mendy, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Salah, Bouchouari, Aral Şimşir ve Onuachu 11'iyle çıktı.

Bordo-mavili takımda kırmızı kart cezalısı Nwaiwu, Cabral ve Malinovskyi ile sakatlıkları bulunan Savic, Mustafa Eskihellaç, Batagov, Okay Yokuşlu ve Onuralp Çevikkan, kadroda yer almadı.

SALAH, KAPTAN ÇIKTI

Teknik direktör Thomas Reis, Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ı Beşiktaş maçı öncesi dinlendirmedi.

Bordo-mavili takımda 7 golle en golcü oyuncu olan Mısırlı yıldız, takım kaptanı olarak sahaya çıktı.

Maç öncesi Trabzonspor taraftarı gibi Finlandiya temsilcisinin taraftarı da Salah'a ilgi gösterdi. Ayrıca maç öncesi Liverpool forması giyen Salah hayranları da stat girişinde bordo-mavili takımın otobüsünü bekledi.

MENDY, 417 GÜN SONRA FORMA GİYDİ

Trabzonspor'da Süper Lig'de yabancı kontenjanı nedeniyle oynayamayan ancak UEFA listesine bildirilen Batista Mendy, KuPS Kuopio maçıyla birlikte 417 gün sonra bordo-mavili formayı giydi.

Trabzonspor formasıyla son resmi karşılaşmasına 24 Ağustos 2025 tarihinde Papara Park'ta oynanan Antalyaspor maçıyla çıkan Fransız oyuncu, daha sonra kiralandığı Sevilla'dan sezon başında geri dönmüştü.

Mendy gibi Avrupa kupası maçlarında oynayabilen bir başka oyuncu Bouchouari, KuPS Kuopio karşısında kendisine yer buldu.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile oynanan iki maçta da 45'er dakika görev alan Bouchouari, KuPS Kuopio maçıyla birlikte 49 gün sonra forma giydi.

Trabzonspor'da sezon başında kadroya dahil edilen Samet Akaydin ise bordo-mavili takımda ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

TRABZONSPOR TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI

Karşılaşmaya Trabzonspor taraftarları ilgi gösterdi.

8 bin kişilik Tammelan Stadı'nın bir bölümünde yer alan taraftarlar, Finlandiya'da takımlarını yalnız bırakmadı.

Konferans Ligi karşılaşmalarını kendi stadı UEFA'nın belirlediği şartlara uygun olmadığı için yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Tampere şehrinde oynayan Finlandiya temsilcisinin taraftarları da tribünlerin büyük bölümünde yer alarak takımlarını destekledi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Trabzonspor öne geçti. Salah'ın pasında savunmanın arkasında topla buluşarak kaleci Kreidl ile karşı karşıya kalan Onuachu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

9. dakikada takımını öne geçiren golü atan Onuachu, sakatlanarak yerini Dju'ya bıraktı.

11. dakikada Ozan Tufan'ın sağ taraftan pasında ceza alanı içinde Salah'ın şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

28. dakikada Salah'ın kullandığı serbest atışta Ozan Tufan topu yakın mesafedeki Cenk Özkacar'a indirdi. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Kreidl topa sahip oldu.

35. dakikada Salah'ın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Cenk Özkacar'ın kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

37. dakikada Parzyszek'in pasında ceza alanı sol çaprazında yakın mesafeden Kujasalo'nun şutunda, top yan ağlarda kaldı.

41. dakikada Puukko'nun sağdan ortasında yakın mesafede iyi yükselen Parzyszek'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

42. dakikada Armah'ın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Onana yerden seken topu yatarak kontrol etti.

44. dakikada bordo-mavili ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanı sağ çaprazındaki Aral Şimşir'in şutunda savunmadan dönen topu önünde bulan Salah, meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerle buluşturdu: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada Trabzonspor üçüncü golünü buldu. Pina'nın şutunda kaleci Kreidl'dan dönen topu altıpas içinde Dju dokunarak filelere gönderdi: 0-3.

54. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Pennanen'in sol taraftan kullandığı kornerde top, direkt kaleci Onana'nın üzerinden filelerle buluştu: 1-3.

58. dakikada KuPS Kuopio penaltı kazandı. Eskesen ile ceza alanında girdiği ikili mücadelede Samet Akaydin'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen karşılaşmanın hakemi Ishmael Barbara, penaltı noktasını gösterdi. 59'uncu dakikada Parzyszek'in kullandığı penaltıda, kaleci Onana topu önledi. Dönen topu tekrar bu futbolcu tamamlamak istedi, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

69. dakikada Kujasalo'nun ceza alanı içinden şutunda, kaleci Onana topu kornere çeldi. Kornerde Kamerunlu kaleci, Parzyszek'in şutunda bir kez daha gol izni vermedi.

90+1. dakikada Trabzonspor, skoru 4-1'e getirdi. Muçi'nin sol taraftan pasında Dju, altıpas içerisinde dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

90+6. dakikada ev sahibi ekip, bir kez daha farkı 2'ye indirdi. Engvall'ın ceza alanı içinden sert şutunda, top filelerle buluştu: 2-4.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Stat: Tammelan

Hakemler: Ishmael Barbara, Luke Portelli, Duncan Spencer (Malta)

KuPS Kuopio: Kreidl, Puukko, Nuhu, Lötjönen, Kujasalo, Pasanen (Dk. 74 Touray), Pennanen (Dk. 64 Jyry), Luyeye-Lutumba (Dk. 64 Engvall), Eskesen, Armah (Dk. 64 Aiki), Parzyszek (Dk. 74 Moreno)

Trabzonspor: Onana, Pina, Mendy (Dk. 55 Fabinho), Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Melih Kabasakal, Ozan Tufan (Dk. 55 Folcarelli), Bouchouari, Salah (Dk. 55 Saviolo), Aral Şimşir (Dk. 74 Muçi), Onuachu (Dk. 9 Dju)

Goller: Dk. 3 Onuachu, Dk. 44 Salah, Dk. 47 ve 90+1 Dju (Trabzonspor), Dk. 54 Pennanen, Dk. 90+6 Engvall (KuPS Kuopio)

Sarı kartlar: Dk. 22 Eskesen, Dk. 35 Parzyszek, Dk. 85 Nuhu (KuPS Kuopio) Dk. 24 Samet Akaydin, Dk. 51 Mendy (Trabzonspor)

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