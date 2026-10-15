⚽️Trabzonspor, Paul Onuachu ile öne geçti. https://t.co/t5PaqvQpEk



— Sporx (@sporx) October 15, 2026

🚀Muhammed Salah https://t.co/HXmdApL1if



— Sporx (@sporx) October 15, 2026

Trabzonspor, Franculino Dju ile deplasmanda skoru 3-0'a getirdi! https://t.co/hsTcWFXdUQ



— Sporx (@sporx) October 15, 2026

kornerden direkt attığı golle farkı 2'ye indirdi.

Pennanen'in kornerden direkt attığı golle KuPS farkı 2'ye indirdi. https://t.co/m83Rs2cZW1



— Sporx (@sporx) October 15, 2026





Andre Onana penaltıda gole izin vermedi❌ https://t.co/rgdPRn8E06



— Sporx (@sporx) October 15, 2026

Franculino Dju maça noktayı koydu! Skor 4-1 oldu! https://t.co/x48uPp9yiy



— Sporx (@sporx) October 15, 2026

Engvall, farkı yeniden 2'ye indirdi.

⚽️Trabzonspor, Paul Onuachu ile öne geçti. https://t.co/t5PaqvQpEk



— Sporx (@sporx) October 15, 2026

🚀Muhammed Salah https://t.co/HXmdApL1if



— Sporx (@sporx) October 15, 2026

47. dakikada Trabzonspor üçüncü golünü buldu. Pina'nın şutunda kaleci Kreidl'dan dönen topu altıpas içinde Dju dokunarak filelere gönderdi: 0-3.



54. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Pennanen'in sol taraftan kullandığı kornerde top, direkt kaleci Onana'nın üzerinden filelerle buluştu: 1-3.



58. dakikada KuPS Kuopio penaltı kazandı. Eskesen ile ceza alanında girdiği ikili mücadelede Samet Akaydin'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen karşılaşmanın hakemi Ishmael Barbara, penaltı noktasını gösterdi. 59'uncu dakikada Parzyszek'in kullandığı penaltıda, kaleci Onana topu önledi. Dönen topu tekrar bu futbolcu tamamlamak istedi, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



69. dakikada Kujasalo'nun ceza alanı içinden şutunda, kaleci Onana topu kornere çeldi. Kornerde Kamerunlu kaleci, Parzyszek'in şutunda bir kez daha gol izni vermedi.



90+1. dakikada Trabzonspor, skoru 4-1'e getirdi. Muçi'nin sol taraftan pasında Dju, altıpas içerisinde dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi.



90+6. dakikada ev sahibi ekip, bir kez daha farkı 2'ye indirdi. Engvall'ın ceza alanı içinden sert şutunda, top filelerle buluştu: 2-4.



Trabzonspor, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.



Stat: Tammelan



Hakemler: Ishmael Barbara, Luke Portelli, Duncan Spencer (Malta)



KuPS Kuopio: Kreidl, Puukko, Nuhu, Lötjönen, Kujasalo, Pasanen (Dk. 74 Touray), Pennanen (Dk. 64 Jyry), Luyeye-Lutumba (Dk. 64 Engvall), Eskesen, Armah (Dk. 64 Aiki), Parzyszek (Dk. 74 Moreno)



Trabzonspor: Onana, Pina, Mendy (Dk. 55 Fabinho), Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Melih Kabasakal, Ozan Tufan (Dk. 55 Folcarelli), Bouchouari, Salah (Dk. 55 Saviolo), Aral Şimşir (Dk. 74 Muçi), Onuachu (Dk. 9 Dju)



Goller: Dk. 3 Onuachu, Dk. 44 Salah, Dk. 47 ve 90+1 Dju (Trabzonspor), Dk. 54 Pennanen, Dk. 90+6 Engvall (KuPS Kuopio)



Sarı kartlar: Dk. 22 Eskesen, Dk. 35 Parzyszek, Dk. 85 Nuhu (KuPS Kuopio) Dk. 24 Samet Akaydin, Dk. 51 Mendy (Trabzonspor)



