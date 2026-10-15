Vitinha: 'Ronaldo'nun geri dönmesini istiyoruz'

Paris Saint-Germain forması giyen Vitinha, milli arada Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo ile ilgili yaşanan süreçle ilgili görüşlerini aktardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'na geri dönmesini istediğini söyledi.
Vitinha, "Evet, bu milli maç arası gerçekten fırtınalı geçti, çok fazla duygu vardı. Benim açımdan, sadece her şeyin en iyi şekilde sonuçlanmasını, Ronaldo'nun geri dönmesini ve her şeyin yoluna girmesini umuyorum." diye konuştu.
Vitinha, "Dürüst olmak gerekirse, bence hepimizin istediği de bu. Umarım işler böyle yürür. Ronaldo geri döner ve her şey yoluna girer." dedi.
PSG'de bu sezon 10 maçta süre bulan Vitinha, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Vitinha, "Evet, bu milli maç arası gerçekten fırtınalı geçti, çok fazla duygu vardı. Benim açımdan, sadece her şeyin en iyi şekilde sonuçlanmasını, Ronaldo'nun geri dönmesini ve her şeyin yoluna girmesini umuyorum." diye konuştu.
Vitinha, "Dürüst olmak gerekirse, bence hepimizin istediği de bu. Umarım işler böyle yürür. Ronaldo geri döner ve her şey yoluna girer." dedi.
PSG'de bu sezon 10 maçta süre bulan Vitinha, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.