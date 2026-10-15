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Şampiyonlar Ligi'nde gol rekoru kırıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonu lig aşaması 2. haftasındaki 18 maçta 78 gol atıldı. Bu sonuçla organizasyon tarihinde bir haftada kaydedilen en yüksek gol sayısına ulaşıldı.

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calendar 15 Ekim 2026 17:27
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Şampiyonlar Ligi'nde gol rekoru kırıldı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonu lig aşaması 2. haftasındaki 18 maçta atılan 78 gol ile turnuva tarihinin bir haftasında atılan en yüksek gol sayısı rekoru kırıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA'ya göre, sezonun 2. hafta maçlarında atılan toplam gol, bir önceki sezonun 3. haftasında gerçekleşen eski rekoru 7 golle geride bıraktı. Geçen sezonun 3. haftasındaki 18 maçta 71 gol atıldı.

Lig aşaması 2. haftasında; iki Türk temsilcisinin maçlarında toplam 11 gol atılırken Galatasaray konuk ettiği İspanyol kulübü Barcelona'ya 4-1 yenildi. Fenerbahçe ise deplasmanda İngiliz ekibi Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu.

Haftanın en gollü maçında İngiliz ekibi Liverpool deplasmanda Avusturya temsilcisi LASK'ı 6-3 yenerken haftanın en farklı galibiyetini ise Aston Villa aldı.

Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atılan 10 hafta şöyle:

2026/27 - 2. hafta (78 gol, 18 maç)

2025/26 - 3. hafta (71 gol, 18 maç)

2026/27 - 1. hafta (69 gol, 18 maç)

2025/26 - 1. hafta (67 gol, 18 maç)

2024/25 - 5. hafta (67 gol, 18 maç)

2025/26 - 5. hafta (64 gol, 18 maç)

2024/25 - 8. hafta (64 gol, 18 maç)

2000/01 - 1. hafta (63 gol, 16 maç)

2025/26 - 2. hafta (62 gol, 18 maç)

2020/21 3. hafta (62 gol, 16 maç)

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