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Giannis: "Miami'de özel bir şeyler var, kimyamız zirvede"

Miami Heat yıldızı Giannis Antetokounmpo, Brooklyn Nets karşısında alınan 144-128'lik hazırlık maçı galibiyetinin ardından takımın uyumunu değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 15 Ekim 2026 14:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Giannis: 'Miami'de özel bir şeyler var, kimyamız zirvede'
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Giannis Antetokounmpo, Miami Heat'teki takım kimyasının çok yüksek seviyede olduğunu belirterek yeni sezon öncesinde gruba duyduğu güveni dile getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yunan yıldız, gelecek hafta başlayacak yeni sezon öncesinde Heat'in birlikte oynamaktan keyif alan bir grup haline geldiğini söyledi:

"Takım kimyamızın en yüksek seviyede olduğunu hissediyorum.

Tabii ki daha da iyi olabilir ama doğru şeyleri yapmaya çalışan ve birbirini destekleyen çok iyi oyuncularımız var. Kimin oynadığı fark etmiyor. Sahaya giren herkes elinden gelenin tamamını verecek ve sert oynayacak.

Böyle bir grubun parçası olmak çok keyifli. Özel bir şeye sahip olduğumuzu düşünüyorum ama henüz hiçbir şey başarmadık. Bunlar sadece hazırlık maçları, sezon başlamadı bile. Yine de harika bir grubumuz var."

Nets galibiyetiyle Heat, hazırlık dönemindeki derecesini 3 galibiyet ve 1 mağlubiyete taşıdı.

Bam Adebayo'nun dinlendirildiği karşılaşmada Giannis, yalnızca 24 dakikada 20 sayı, 15 ribaund ve 9 asist kaydetti.

Miami'de Giannis dışında sekiz oyuncu daha çift haneli sayıya ulaştı. Andrew Wiggins 19, Tim Hardaway Jr. ise 14 sayı üretti.

Heat, savunmada da Brooklyn'in saha içi isabetini yüzde 43,8'de tuttu.

Giannis, geçtiğimiz hafta kendisinin ve takımın birbirine alışmasının zaman alacağını söylemişti. Ancak Miami, hazırlık döneminde kısa sürede ritim yakalayan bir görüntü verdi.

Heat, normal sezon öncesindeki son hazırlık maçını cumartesi günü Orlando Magic'e karşı oynayacak.

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